В Тбилиси установили фрагмент Берлинской стены

Тбилиси, , 19:30 — REGNUM На площади Европы в историческом районе Тбилиси 9 ноября вечером был торжественно установлен фрагмент Берлинской стены. Как заявил на церемонии премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, этот подарок ему вручили 16 июня 2016 года в ходе визита в Германию как символ дружбы грузинского и немецкого народов.

«Сегодня действительно знаменательный день. 2017 год — год грузино-германской дружбы, и этот подарок доставлен в Грузию в знак того, что для немецкого народа закончилась величайшая несправедливость и была разрушена стена, которая искусственно делила немецкий народ на две части. Точно так же и в Грузии будет разрушена стена зла, и будет разрушена мирным путем, так как всегда, когда цивилизованный мир стоит вместе, целенаправленными, правильными шагами и смелой политикой можно достичь вот таких результатов», — заявил Георгий Квирикашвили.

По словам премьера, на следующий год Грузия отмечает 100-летие провозглашения независимости (в память о событиях 26 мая 1918 года — принятии акта о независимости Грузии), и в стране хорошо помнят, какую роль сыграла тогда Германия в деле поддержки первой Грузинской Республики.

«Грузия, разумеется, еще раз выразит благодарность немецкому народу 26 мая 2018 года», — заявил Квирикашвили.

Он выразил удивление тем, что на посвященной разрушению Берлинской стены выставке не нашлось места для фотографий экс-президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе.

«Меня удивляет, что на этой выставке нет фотографии Эдуарда Шеварднадзе, так как роль тогдашнего министра иностранных дел СССР в этом событии мирового значения была очень важной, и ее обязательно нужно отметить», — заявил премьер.

На церемонии установки фрагмента Берлинской стены присутствовали посол Грузии в Германии, посол Германии в Грузии, нынешний мэр Тбилиси Давид Нармания и новоизбранный, но еще не вступивший в должность мэр Каха Каладзе, другие представители правительства Грузии и столичных властей.

Торжественная церемония закончилась концертом с участием грузинских исполнителей.

Читайте ранее в этом сюжете: Премьер-министр Грузии: Мы избегаем вражеской риторики с Россией