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Трамп вознамерился «укрепить» отношения между США и Китаем

Политика

Метания во внешней политики США продолжаются

Трамп вознамерился «укрепить» отношения между США и Китаем
Иван Шилов © ИА REGNUM
Си Цзиньпин и Дональд Трамп

Пекин, 9 ноября 2017, 19:02 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп заявил, что за время своего президентства он намерен укрепить отношения между его страной и Китайской Народной Республикой. Об этом он написал сегодня, 9 ноября, на своей странице в сети микроблогов Twitter.

«В ближайшие месяцы и годы я с нетерпением ожидаю создания ещё более сильных отношений между Соединёнными Штатами и Китае», — пишет Трамп.

К записи приложена короткая видеозапись с фрагментами визита Трампа в Китай.

Напомним, Трамп совершает свое азиатское турне и уже побывал в Японии и Южной Корее. Теперь настал черед Китая.

В ходе переговоров Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином стороны подписали ряд торговых соглашений на сумму более $250 млрд. При этом Трамп заявил, что считает несправедливым существующий оборот торговли с Китаем.

Стоит отметить, что Трамп ещё в период предвыборной кампании называл Китай одним из главных вызовов для США из-за быстро растущей экономики. Также Трамп считает, что Китай поддерживает КНДР и требует от Пекина свернуть эту поддержку.

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Китайско-американские отношения

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