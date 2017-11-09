Порошенко поведал о подвигах нового командующего карательной операцией

Киев, , 18:56 — REGNUM Президент Украины Пётр Порошенко 9 ноября поздравил нового командующего карательной операцией в Донбассе и рассказал о его подвигах.

На своей странице в Facebook Пётр Порошенко сообщил, что генерал-лейтенант, герой Украины Михаил Забродский «лично принимал участие во всех самых горячих операциях на фронте. И именно под его руководством в августе 2014 года состоялся самый длинный в новейшей военной истории рейд в тыл врага».

При этом президент Украины не уточнил, какими успешными операциями украинские войска отметились под командованием героя Украины Забродского летом 2014 года.

Напомним, летом 2014 года Вооруженные силы Украины и многоисленные нацистские батальоны в ходе военной операции против ДНР и ЛНР потерпели целый ряд катастрофических поражений, более известных под именем Иловайского, Южного и целого ряда прочих «котлов».

Украинские силовики потеряли не только несколько сот единиц боевой техники, но и до сих пор не установили точное число потерь в личном составе.

Как сообщало ИА REGNUM, новым командующим сил так называемой «АТО» был назначен командующий десантно-штурмовых войск ВСУ генерал-лейтенант Михаил Забродский.

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