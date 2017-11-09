Собянин стал блогером и просит советов у молодёжи

Москва, , 18:44 — REGNUM Днём 8 ноября в соцсети ВКонтакте появился аккаунт «Блог Сергея Собянина» (на данный момент у него около 200 подписчиков), а во всемирной сети — сайт сергейсобянин. рф (на нём размещены ссылки на данный аккаунт в соцсети). Ссылки на эти ресурсы продвигают в соцсетях люди, работающие в пресс-службах департаментов правительства Москвы.

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В «Блоге Сергея Собянина» пока размещена лишь фотография мэра, настолько скучно-отчётная, насколько только возможно это вообразить (на её фоне пресловутый аккаунт Дмитрия Медведева 2010 года — просто фонтан креатива и качественных фото), и ссылка на указанный сайт. На сайте — приветствие, выдержанное в «молодёжном» (очевидно, как его представляют себе 50-летние копирайтеры из стройных рядов бюрократов) псевдободром и псевдонеформальном стиле: «Для меня очень важен ваш опыт, знания, ваш добрый совет, чтобы избежать ошибок. Мне важна и ваша поддержка. Поэтому я решил открыть свой неофициальный сайт». Не хватает только хипстерского стаканчика с кофе.

Ещё интересная деталь от знакомых москвичей — уже пару недель, как на их электронные ящики начали падать письма с подписью «Сергей Собянин», содержащие поздравления и информацию (например, об открытии станций московского метро), выдержанные в том же унылом контексте, который привычен по «праздничным» поздравлениям от имени мэра, приходившим ранее раз в год в бумажном конверте по почте.

Всё это, если вы ещё не поняли, мощнейшая интернет-кампания, равная Бараку Обаме 2008 или 2012 годов, с помощью которой команда Собянина намерена установить тесный неформальный контакт с жителями города и, очевидно, с молодёжью (на что указывает регистрация блога в ВКонтакте, а не в Facebook). Даже интересно, какой бюджет выделен на реализацию этих грандиозных свершений и невиданного креатива? И что дальше — мы увидим видеоблог Собянина на YouTube с модными «мемасиками»?

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Много раз говорилось, что попытки чиновников копировать стиль и действовать на поляне популярных блогеров изначально обречены на неудачу, так как бюрократический стиль не прививается в неформальной среде. Но разве это очевидно с высот положения? «Да чего тут сложного — пиши всякую глупость в интернет, найдите сотрудников, которые это умеют, как нравится читать тем, кто там сидит».

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Всех манят лавры Рамзана Кадырова с тремя миллионами читателей его Instagram, но ведь притягательность его — именно в искреннем и откровенном подходе. Успехи его конкурентов на том же поле гораздо скромнее — например, на аккаунт в ВКонтакте президента (такой титул сохранился в республике до 2020 года) Татарии Рустама Минниханова подписалось 153 тысячи человек, в Instagram — 261 тысяча. И то — при постоянных обновлениях, свежих фото с места пребывания главы республики (их опубликовано более 3800) и так далее. Учитывая, что в среднем пост Минниханова на его странице в ВКонтакте лайкает 150—250 пользователей, а в Instagram — 1000—1500, сотни подписавшихся — это «мёртвые души». Для сравнения — пост в Instagram Рамзана Кадырова в течение суток собирает в среднем 100 000—150 000 лайков.

Вероятнее всего, мэрская кампания вновь запомнится огромным бюджетом и низким результатом на выходе, который стыдно будет предъявить продвинутой молодежи.