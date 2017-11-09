Глава Ленобласти призвал жителей «гетто» заплатить пропиской за «социалку»

Санкт-Петербург, , 18:20 — REGNUM Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко призвал жителей активно застраиваемых населенных пунктов на границе с Петербургом сменить городскую прописку на областную, если те хотят рассчитывать на социальные блага от Ленобласти. Об этом глава региона сказал 9 ноября на встрече с активистами зон массового жилищного строительства — Кудрово, Мурино, Новое Девяткино и Бугры, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Когда мы выходим на Российскую Федерацию и утверждаем параметры бюджета, нам задают вопрос, почему половину бюджета на социалку вы тратите на эти зоны? Мы говорим, потому что это зоны интенсивного жилищного строительства, там проживает более 30 тыс.человек. Надо дать им подтверждающий документ. Даем документ, а там (числится) 10 тыс. человек. Нормативы есть Российской Федерации, которые никто не отменял. Нам говорят, что мы не имеем права тратить такой объем средств. Выделение средств из федерального бюджета увязывается с фактическим проживанием», — пояснил Александр Дрозденко свой призыв отдать гражданский долг получением областной регистрации.

По словам главы региона, половина всех предусмотренных бюджетом средств на строительство социальных объектов в Ленобласти тратится на строительство таких объектов как раз в этих населенных пунктах — Мурино, Новое Девяткино, Кудрово и Бугры.

Самые сложные ситуации со школами в настоящее время в Мурино и Новом Длевяткино, отметил Александр Дрозденко.

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Также глава Ленобласти предложил в ближайшее время вынести на всеобщее обсуждение идею присвоения застроенной многоэтажками деревне Кудрово статуса города, а для поселка Мурино и деревни Новое Девяткино — идею объединения в один населенный пункт с тем же городским статусом.

Решение будет принято после консультаций с представителями местных властей, а также референдума или голосования жителей.

«Это позволит планировать инфраструктуру по совершенно другим нормативам, учитывая плотность и численность населения», — добавил Дрозденко.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2030 году население зоны интенсивной урбанизации вокруг Санкт-Петербурга, включающей в себя 58 населенных пунктов Ленинградской области, как ожидается, возрастет вдвое, достигнув 1,5 млн человек. При этом уже сегодня 44% населения Ленобласти проживает в этой зоне.

В апреле 2017 года губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко заявил о необходимости координации градостроительной политики с Ленобластью в рамках Петербургской агломерации и возмутился тем, что вокруг Петербурга появился «каменный лес» из новостроек на бывших сельскохозяйственных землях.

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