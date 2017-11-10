Марксисты Японии: в борьбе за права народа — и под прессингом власти

Токио, , 03:10 — REGNUM Буржуазная революция в Японии происходила совсем иначе, нежели в Европе. О том, как вслед за буржуазным общественным устройством распространилось в Японии и учение марксизма, пишет обозреватель ИА REGNUM, кандидат исторических наук Анатолий Кошкин.

Сопутствовавшая новому для Японии строю либерализация политической жизни сделала возможной и рабочее движение. Рабочие начали бороться за улучшение условий труда и жизни, первое их выступление произошло в 1872 году на шахте Такасима. Вместе с подъемом рабочей борьбы за свои права появились и вожди, среди которых наиболее известен Тёмин Накаэ, в своих книгах разоблачавший реакционную сущность японской буржуазии. Но имя Карла Маркса еще долго оставалось неизвестными японскому обществу. В 1880-х годах в японской печати упоминались социализм и соцпартии зарубежных стран, но учение Маркса упоминается лишь наряду со всеми другими. Теория марксизма искажается и смешивается с разного рода эклектикой.

Теория социализма как наука стала знакома широкому японскому читателю только в 1900 году, когда увидели свет книги японских социалистов Исао Абэ и Томоёси Мураи («Социализм») и Кодзиро Нисикава («Карл Маркс — отец социализма»). Японские власти были встревожены возможность роста соцдвижения, и уже 10 марта 1900 года парламент одобрил принятие закона об охране общественного порядка, специально разработанного для предотвращения общественно-политической активности. Несмотря на противодействие, социалистические и позднее коммунистические настроения в японском народе привели к созданию в июле 1922 года Коммунистической партии Японии. Эта партия сыграла определенную роль в борьбе с поднимавшим голову японским милитаризмом. С этой партией правительство жестоко боролось, и до 1945 года по подозрению в коммунистической деятельности было арестовано более 75 тысяч человек.

Какова была послевоенная судьба КПЯ, читайте в статье: Марксизм на Японских островах

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