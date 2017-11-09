Очередной съезд партии «Единая Россия» пройдет в Москве 22-23 декабря

Москва, , 17:40 — REGNUM XVII Съезд «Единой России» пройдет 22−23 декабря в Москве. Об этом заявил исполняющий обязанности секретаря Генерального совета Партии Андрей Турчак на заседании Президиума Генсовета «Единой России» в четверг, 9 ноября.

«Съезд предлагается провести 22−23 декабря. На нем запланированы два вопроса: определить приоритетные задачи Партии на 2018 год и произвести кадровые изменения в руководящих органах «Единой России», — заявил Андрей Турчак.

Отдельно он отметил, что в рамках съезда планируются проведение выставок партийных проектов и организация работы семи дискуссионных площадок. По итогам их проведения предполагается провести заседание Комиссии по контролю за реализацией предвыборной Программы партии.

До этого, в конце ноября 2017 года, партия «Единая Россия» проведет семинар-совещание с руководителями региональных исполнительных комитетов. Его участники обсудят вопросы подготовки к предстоящим избирательным кампаниям 2018 года.

По словам Андрея Турчака, в следующем году пройдут две избирательные кампании — в марте 2018 года и цикл Единого дня голосования в сентябре.

«Мы должны обсудить с руководителями исполкомов особенности организации мобилизационного блока при подготовке и проведению выборов, а также обсудить необходимость изменения в избирательном законодательстве субъектов РФ и составить технологический план работы региональных отделений на избирательный цикл сентября 2018 года», — сказал он.

Андрей Турчак предложил провести семинар 28−29 ноября в привычном для Партии формате — тематического семинара-совещания с проведением экспертных сессий, панельных дискуссий и с обязательным последующим тестированием руководителей исполкомов.

«Поручаем нашему центральному исполкому провести все необходимые организационные мероприятия по подготовке этого семинара-совещания», — заключил он.