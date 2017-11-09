Экс-директор владимирского ГУПа стал фигурантом еще одного дела

Владимир, , 17:37 — REGNUM В отношении бывшего директора владимирского государственного унитарного предприятия «Комбинат «Тепличный» Виктора Шляхова возбуждено второе уголовное дело. На этот раз он подозревается в присвоении вверенного имущества в крупном размере. Ранее он стал фигурантом дела о получении взятки.

Как сообщила 9 ноября пресс-служба СУ СК РФ по Владимирской области, следствие считает, что в феврале 2016 года потребовал от работников комбината отдать ему часть годовой премии.

«По приказу Шляхова работникам начислили вознаграждение с максимальным корректирующим коэффициентом, и после получения денег подчиненные беспрекословно передали директору личные заработанные средства в общей сумме 390 тысяч рублей», — говорится в сообщении пресс-службы.

Вместе с тем, следователи раскрыли и некоторые подробности первого дела, которое было возбуждено в сентябре 2017 года. Напомним, что тогда Шляхов стал фигурантом дела по. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ — «Получение взятки в крупном размере».

Пресс-служба сообщила, что дело касается событий, произошедших в октябре 2015 года. Тогда директор ГУПа якобы потребовал от одного из поставщиков, который был поставлен в зависимые условия, деньги. Следствие полагает, что вплоть до июня 2017 года бизнесмен передавал директору деньги. Общая сумма составила более миллиона рублей.

Сейчас Виктор Шляхов находится под стражей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Виктор Шляхов — супруг главы регионального комитета по связям с общественностью и СМИ Риты Шляховой. Он был назначен на должность главы комбината три года назад, когда перебрался вместе с супругой в регион. В октябре 2017 года он покинул пост.

Между тем, в начале 2017 года Счетная палата региона выявила множество нарушений в работе комбината. В частности, речь идет о том, что за несколько лет предприятие превратилось из успешного в убыточное. Впервые убыток появился в 2014 году. В 2016 году он уже составил почти 74 млн рублей. Кроме того, Счетная палата советовала главе предприятия прекратить реализовывать продукцию по заниженным ценам.

После администрация региона сообщила, что проверка были инициирована главой области Светланой Орловой.

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