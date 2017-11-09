«Экономика «незалежной» очень «залежна» от России»

Симферополь, , 17:13 — REGNUM Любимый стиль украинских политиков: не знаешь, что делать, — заявляй о разрыве дипломатических отношений с Россией. Но если украинские власти решатся на этот шаг, России придётся принимать новых политических беженцев. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко, комментируя инициативу депутата Верховной рады Украины от правящего «Блока Петра Порошенко» Ивана Винника, внесшего поправку в закон о реинтеграции Донбасса, которая подразумевает разрыв официальных дипломатических отношений Украины с Россией.

«Уже сложно даже подсчитать, какое это по счёту заявление Украины об «окончательном» разрыве связей с нашим государством. Но если решение о прекращении дипотношений между Россией и Украиной, несмотря на свою невыгодность, в первую очередь Украине, будет принято, боюсь, нам придётся расширять как минимум вдвое наши миграционные службы, иначе не справиться с потоком политических беженцев. Многие приезжают из обнищавшей Украины к нам на заработки. У многих здесь живут родственники. Да и сама экономика «незалежной» очень даже «залежна» от России», — отметил парламентарий.

Кроме того, по его словам, разрывать дипломатические отношения в этом случае придётся не только с Россией, но и с другими странами, поскольку будут полностью перечёркнуты минские договорённости.

«Судя по активности, с которой все по очереди отказываются от авторства этой идеи, я думаю, решение так и не будет принято. Оно не выгодно никому, кроме оголтелых русофобов. Правда, их в украинском правительстве сегодня хватает», — подчеркнул Андрей Козенко.

Как сообщало ИА REGNUM, в законопроект «об интеграции Донбасса» может быть внесён пункт о разрыве дипломатических отношений с РФ.

«В законе о реинтеграции Донбасса, который во втором чтении должна рассматривать Рада, Россия будет признана страной-агрессором — надеюсь, голоса под это наберутся. И сохранять после этого дипотношения — это уже будет преступлением со стороны украинского МИД. Эти отношения и так уже фактически разорваны. Послов нет, в посольствах работают дипломаты не первого ранга. Нам необходимо зафиксировать этот разрыв на законодательном уровне», — объяснил прессе свои мотивы сам автор поправки Винник.

Ранее, 16 августа 2016 года, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина поддерживает дипломатические отношения с РФ и не намерена их разрывать.

«Мы поддерживаем дипломатические отношения, несмотря на российскую агрессию. У нас миллионы украинцев в России, о которых мы должны заботиться. Если Россия так решит (разорвать дипломатические отношения — прим. ИА REGNUM ), то это ее ответственность», — сказал Климкин.

Помимо этого, 8 ноября Верховная рада Украины приняла решение о выходе из соглашения между правительством РФ и Украины о порядке взаимных поставок вооружений и военной техники, комплектующих изделий и запасных частей, организации ремонта и оказания услуг военного назначения, подписанного 8 февраля 1995 года.