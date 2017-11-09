В Мадриде судят бывших депутатов заксобрания Каталонии

Мадрид, , 17:05 — REGNUM Спикер распущенного парламента Каталонии Карме Форкадель и ещё пять членов президиума каталонского заксобрания дают показания в Верховном суде Испании, расположенном в Мадриде, в связи с провозглашением независимости Каталонии 27 октября. Об этом сегодня, 9 ноября, сообщает пресс-служба Верховного суда Испании.

Первое судебное заседание состоялось ещё на минувшей неделе, но по просьба адвокатов обвиняемых оно было отложено.

Всем фигурантам дела предъявлены обвинения в в организации восстания, мятеже и растрате государственных средств. Кроме Форкадель, обвинения также предъявлены Луису Короминасу, Луису Гино, Анне Симо, Рамону Барруфету (члены коалиции «Вместе за «да»), а также представителю коалиции «Да, это возможно» (входит Podemos) Жоану Жосепу Нуэте.

Суть обвинений сводится к тому, что именно президиум заксобрания Каталонии принял решение о передаче на голосование депутатов резолюции о провозглашении независимости Каталонии от Испанского королевства.

Перед зданием Верховного суда Испании собрались митингующие. Часть из них требуют освободить бывших парламентариев и называют их политическими заключенными. Другие, наоборот, выступают в поддержку единства Испании и скандируют: «Не обманывайте, Каталония — это Испания» и «Пучдемона — в тюрьму!» Меры безопасности перед зданием суда существенно усилены.