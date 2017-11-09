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Соловьев: Смешно обсуждать слова Собчак о Крыме

Политика

По мнению Соловьева, Собчак пытается привлечь внимание к своей персоне накануне выборов президента России

Соловьев: Смешно обсуждать слова Собчак о Крыме
Dmitry Rozhkov
Владимир Соловьёв

Москва, 9 ноября 2017, 17:00 — REGNUM  Попытки серьезного обсуждения заявлений бывшей телеведущей «Дома — 2» Ксении Собчак о статусе Крыма выглядят смешно, заявил телеведущий и журналист Владимир Соловьев 9 ноября в интервью «ФАН».

По его мнению, громкими заявлениями Собчак пытается привлечь внимание к своей персоне накануне выборов президента России.

«Мне кажется, ей необходимо обсудить эту тему с Катей Гордон», сказал Соловьев.

Он также иронически отметил, что некогда окончившая МГИМО Собчак неожиданно стала разбираться в международных отношениях и, по мнению Соловьева, ей необходимо выдвигаться на пост руководителя ООН или судьи в международном трибунале.

Телеведущий также прокомментировал слова Собчак о статусе Крыма:

«Ксения Собчак, конечно, может заявлять о чем угодно, но смешно даже всерьез пытаться это обсуждать, так как этот вопрос уже давно историей решен».

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября Собчак в интервью телеканалу CNN заявила, что поддерживает санкции США против России. Однако телеведущая обеспокоена неудобствами, с которыми столкнулись граждане России. В частности,ее тревожит вопрос получения американских виз российскими студентами.

В интервью американскому телеканалу Собчак также повториласвое отношение к воссоединению Крыма с Россией. По ее словам, Россия несет ответственность за «ужасные международные отношения».

Читайте ранее в этом сюжете: Виновата Россия: Собчак поддержала санкции США

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Выборы президента России-2018

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