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Захарова обвинила премьер-министра Македонии в жертвенном самопиаре

Политика

И форсированном втягивании страны в блок НАТО

Москва, 9 ноября 2017, 16:12 — REGNUM  Глава македонского правительства занимается самопиаром, спекулируя на теме его возможного устранения. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 9 ноября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, комментируя заявление премьер-министра Республики Македонии Зорана Заева относительно неких планов его ликвидации «по черногорскому сценарию».

«Мы считаем, что подобные высказывания не только являются безосновательными… Я бы ещё дальше пошла — безосновательными инсинуациями и маниакальными конструкциями… но и в принципе похожи на какую-то попытку жертвенного самопиара», — подчеркнула она.

При этом такие заявления наносят ущерб российско-македонским отношениям, явно контрастируя с декларируемой готовностью Македонии к выстраиванию конструктивного взаимодействия с Россией.

«Ужасы, озвученные в таком виде, служат просто прикрытием ускоренного втягивания в Североатлантический альянс балканского государства… в принципе балканских государств, пока остающихся за пределами структур НАТО», — полагает Захарова.

«Ради этого во многом был спровоцирован и недавний политический кризис в Македонском государстве. Россия же никогда не прибегала к вмешательству во внутренние дела Республики Македонии», — добавила дипломат.

Отметим, что премьер-министр Македонии заявил о «планах его ликвидации по черногорскому сценарию» в интервью черногорскому радио 5 ноября.

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Вступление Македонии в НАТО и Европейский союз
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