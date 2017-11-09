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Суд Испании: арестованные члены Женералитата могут бежать

Политика

Судьей было принято во внимание то, что существует «высокая вероятность» бегства подозреваемых, риск изменения и уничтожения доказательств, а также «высокий риск криминального повторения» содеянного

Мадрид, 9 ноября 2017, 16:27 — REGNUM  Верховный суд Испании не счел возможным освободить до суда бывших членов правительства Каталонии, объяснив свое решение возможностью их побега, сообщает 9 ноября испанское издание El Mundo.

Судьей было принято во внимание то, что существует «высокая вероятность» бегства подозреваемых, риск изменения и уничтожения доказательств, а также «высокий риск криминального повторения» содеянного.

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Напомним, 2 ноября суд Испании постановил взять под стражу восемь бывших членов Женералитата Каталонии, а также выдать международный ордер на арест Карлеса Пучдемона, скрывающегося от властей Испании на территории Бельгии.

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Проведение референдума о выходе Каталонии из состава Испании и последующее провозглашение независимости региона встретили жесткое противодействие официального Мадрида.

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Референдум о независимости Каталонии

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