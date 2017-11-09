Мэттис: США обеспокоены выполнением Россией своих обязательств

Брюссель, , 16:25 — REGNUM В США растет беспокойство в связи с якобы невыполнением международных обязательств, подписанных Россией, заявил 9 ноября глава Пентагона Джеймс Мэттис.

По его словам, Россия на протяжении нескольких лет нарушала договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД).

«Как и в случае с Венским соглашением, Минским соглашением, Хельсинским соглашением — у нас растет беспокойство в связи с тем, желает ли Россия выполнять соглашения, которые она подписала», — сказал Мэттис.

Он сказал, что США будут взаимодействовать с Москвой для разрешения этого вопроса.

Отметим, в конгрессе США неоднократно звучали призывы принять законопроект, в котором Россия будет обвинена в нарушении договора РСМД. Подобные беспочвенные обвинения Вашингтон использовал для выхода из договора по ПРО.

Голословные обвинения Вашингтона в адрес Москвы необходимы для выхода США из договора РСНД и запуска программы по наращиванию соответствующего класса ракет.

Российская сторона неоднократно обращала внимание, что заявления США о якобы нарушениях Москвой договора РСМД не сопровождались какими-либо доказательствами. Вашингтон просто повторяет голословные обвинения, но даже не пытается предъявить конкретные претензии, в чем именно заключаются нарушения со стороны России.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября 2017 года президент РФ Владимир Путинв ходе выступления на заседании дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи заявил, что Россия мгновенно и зеркально отреагирует на выход США из договора РСМД.

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