Литва готова предоставлять Украине летальное оружие

Вильнюс, , 15:58 — REGNUM Литва продолжит поставлять летальное оружие на Украину, заявил министр обороны Литвы Раймундас Кароблис, сообщает 9 ноября УНН.

По его словам, Литва никогда не переставала поставлять летальное вооружение ВСУ. Так, несколько лет назад Литва уже поставила на Украину партию вооружения, и с тех пор Литва всегда готова снова предоставить ВСУ оружие.

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«Конечно, в зависимости от наших возможностей», — отметил Кароблис.

Он также добавил, что Литва, в основном, предоставляет Киеву военных инструкторов и помогает реформировать систему обороны Украины. Другим аспектом литовской помощи украинской армии является лечение и реабилитация военнослужащих ВСУ.

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Напомним, ранее премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис заявил, что республика готова всеми силами помогать Украине. Так, министерство транспорта и коммуникаций Литвы передаст Украине семь передатчиков цифрового наземного телевидения для распространения украинских телевизионных каналов в Донецкой области.

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