Глава Крыма призвал своих заместителей «общаться с людьми в маршрутках»

Симферополь, , 15:53 — REGNUM Глава Крыма Сергей Аксёнов поручил всем вице-премьерам и министрам республиканского правительства добираться до мест приема граждан общественным транспортом, а не на служебных автомобилях. Об этом Аксенов написал на своей странице в Facebook по итогам поездки в Феодосию 8 ноября.

«Следующая точка инспекции — Симферополь. Прошу всех вице-премьеров и министров добираться до мест приема граждан общественным транспортом. Естественно, я тоже буду перемещаться по крымской столице таким же способом. Уверен, общение с людьми в маршрутках станет одним из самых эффективных приемов граждан, которое позволит понять всю проблематику города», — написал Аксенов.

По итогам проведения приема граждан в Феодосии Аксенов заявил, что, помимо общих для всех муниципалитетов проблем, в Феодосии наблюдается «полное равнодушие и безразличие целого ряда представителей органов исполнительной власти и депутатского корпуса к просьбам и обращениям жителей Феодосии и близлежащих населенных пунктов».

При этом, уверен Аксенов, большинство проблем жителей касаются деятельности местных МУПов и решаются очень просто.

По итогам поездки Аксенов сообщил об отстранении от должности директора МУП «Жилищно-эксплуатационная контора №5». Он поручил главе администрации Феодосии провести встречи с руководителями УК и лично решить все проблемы, а депутатам — мониторить ситуацию на местах.

«Наконец-то администрация Феодосии услышала о себе правду! А то все предыдущие проверки ничего не видели ужасающего ни в городе, ни в отношении к людям чиновников некоторых организаций. Такой город и таком положении! А исторический какой! Мы много ездим по России, о Феодосии очень хорошо отзываются, но все отмечают, что очень грязный и дорогой город», — написал в комментариях к посту Аксенова один из пользователей.

«Привычка осталась украинская, хотят деньги получат при этом ни чего не делать! Конструктивный диалог нужен с такими патриотами нашей родины…» — добавил другой участник обсуждения.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе этого года Сергей Аксенов отправил в отставку с поста главы администрации Феодосии Станислава Крысина, также пост покинула и глава горсовета Светлана Гевчук. Официальная формулировка отставок — «по собственному желанию», однако тогда глава Крыма в качестве причины увольнений назвал неудовлетворительное состояние города. По заявлению Аксенова, чиновники не выдержали «экстремальный ритм работы».

В октябре главой городской администрации Феодосии был избран Сергей Фомич. На прошлой неделе новый глава администрации высказал недовольство работой руководителя городского департамента архитектуры, градостроительства и земельных отношений Ольги Астафьевой — на основании многочисленных жалоб горожан.