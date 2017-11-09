Премьер-министр Рахой поблагодарил Юнкера за его позицию по Каталонии

Мадрид, , 15:49 — REGNUM

Глава испанского правительства МарианоРахой поблагодарил 9 ноября председателя Европейской комиссии Жана-Клода Юнкера за поддержку Мадрида в вопросе о независимости Каталонии, сообщает La Vanguardia.

По словам премьер-министра Испании, Юнкер поддержал «действия испанского правительства» и выразил свое желание, чтобы в Каталонии после выборов 21 декабря ситуация вернулась в норму, а также подчеркнул, что эти выборы являются «очень важной» встречей, в которой, как он надеется, примет участие большое число человек.

Напомним, несмотря на запрет Конституционного суда, 1 октября в автономном на тот момент регионе Каталонии прошел референдум по вопросу отделения от Испании, на котором одержали верх сторонники выхода из страны.

На данный шаг в Мадриде ответили задействованием статьи 155 Основного Закона страны, в рамках которой Каталония лишалась автономного статуса, действующее правительство региона отправлялось в отставку и назначались местные выборы.

В свою очередь, применение статьи 155 вынудило парламент Барселоны объявить о независимости региона — решение, отмененное недавно Конституционным судом Испании.

На этом фоне председатель Европейской Комиссии занял позицию Мадрида, заявив, чтоеще до референдума, что Каталония не сможет стать членом ЕС непосредственно после возможного отделения. Он также подчеркнул нежелательность, с его точки зрения, выхода Каталонии из состава Испании.