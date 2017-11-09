Кому выгодна «российская агрессия» и навязывание русофобии: Радио REGNUM

Москва, 9 ноября 2017, 17:00 — REGNUM
- Невзирая на успех: насколько высок уровень террористической угрозы в Сирии;
- Отвернутся ли от Москвы: Литва навязывает Латвии и Эстонии антироссийскую повестку;
- Финансовая выгода: кто получает доход от «российской агрессии»;
- Военная помощь: Вашингтон призвал Киев к полномасштабной войне в Донбассе;
- Дорога к знаниям вплавь: в Калининградской области дети добираются до школы на лодке.
Читайте ранее в этом сюжете: США тратят на войны триллионы, а изменить курс просят Россию: Радио REGNUM