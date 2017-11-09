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Охраной губернатора Ярославской области займётся Росгвардия

Политика

За это заплатят из регионального бюджета

Охраной губернатора Ярославской области займётся Росгвардия
Иллюстрация: Yarregion.ru
Дмитрий Миронов

Ярославль, 9 ноября 2017, 15:45 — REGNUM  Обеспечением безопасности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации будут заниматься войска Национальной гвардии (Росгвардии). Это предполагает законопроект, внесённый президентом Владимиром Путиным на рассмотрение в Государственную Думу РФ.

Согласно проекту закона, охрана губернаторов будет осуществляться исключительно на договорной основе. То есть деньги на это должны быть заложены в региональных бюджетах.

В правительстве Ярославской области комментировать эту информацию по сути корреспонденту ИА REGNUM не стали, сославшись на то, что законопроект ещё не принят и порядок обеспечения безопасности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации детально не определён. Только после решения вопроса на уровне Государственной Думы появится возможность рассмотрения данного вопроса в Ярославской области.

Примечательно, что в настоящий момент официально охраной губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова никто не занимается.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин предложил Госдуме разрешить Росгвардии охранять губернаторов

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Создание Национальной гвардии в России

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