Охраной губернатора Ярославской области займётся Росгвардия

Ярославль, , 15:45 — REGNUM Обеспечением безопасности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации будут заниматься войска Национальной гвардии (Росгвардии). Это предполагает законопроект, внесённый президентом Владимиром Путиным на рассмотрение в Государственную Думу РФ.

Согласно проекту закона, охрана губернаторов будет осуществляться исключительно на договорной основе. То есть деньги на это должны быть заложены в региональных бюджетах.

В правительстве Ярославской области комментировать эту информацию по сути корреспонденту ИА REGNUM не стали, сославшись на то, что законопроект ещё не принят и порядок обеспечения безопасности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации детально не определён. Только после решения вопроса на уровне Государственной Думы появится возможность рассмотрения данного вопроса в Ярославской области.

Примечательно, что в настоящий момент официально охраной губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова никто не занимается.

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