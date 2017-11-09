Чиновники в Чувашии устроили Юрьев день и покусились на «святую землю»

Чебоксары, , 15:44 — REGNUM Прошедшее в Чувашии заседание регионального Кабинета министров разделило чиновников и вызвало обсуждение в оппозиционной среде. Застрельщиком выступило минкультуры республики, которое со ссылкой на федеральное законодательство вводит охранные границы для объектов культурного значения. На этот раз министерство предложило ввести единую охранную зону сразу для трёх знаковых объектов в Чебоксарах — памятного знака космонавту Николаеву, памятника Чапаеву и дому, где он родился. В целом охват получается довольно внушительный, и намерения культурного ведомства формально благие — «обеспечение сохранности». Если бы не особенность территории: памятник Чапаева является на сегодня самым популярным гайд-парком для протестов и публичных акций. В связи с чем возмутилась оппозиция, расценив это как ликвидацию протестной площадки. В открытый конфликт вылилось обсуждение другой инициативы министерства: установление границ охранной зоны для трёх объектов культурного наследия в районе Владимирской горки. Мэрия Чебоксары выступила против, так как часть территории отдана под застройку по программе переселения из «аварийки», и это может спровоцировать судебные конфликты. Глава Чувашии Михаил Игнатьев занял нейтральную позицию, дав неделю на решение вопроса, пояснив, что «конфликт нам не нужен, нам нужна стабильность», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На обсуждение был вынесен проект постановления об «утверждении границ объединенной зоны охраны» трех объектов культурного населения: объекта федерального значения «Памятник В.И. Чапаеву», регионального — «Дом, в котором родился и жил Василий Иванович Чапаев», «Памятный знак летчику-космонавту А.Г. Николаеву». Здесь устанавливаются «особые режимы использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах территории данной зоны». В минкультуры поясняют, что «установление зон охраны является одним из основных инструментов обеспечения сохранности объектов».

Глава министерства Константин Яковлев сослался на нормы федерального закона и заверил, что при его разработке «всё учли». По его словам, проект прошёл общественное обсуждение, рассмотрен на заседании научно-методического совета по культ наследию при министерстве, согласован «в установленном порядке с заинтересованными органами исполнительной власти», администрацией Чебоксар, прокуратурой и Минкультуры РФ. На вопрос главы региона о том, кто был исполнителем работ, министр не ответил.

Отметим, что площадка возле памятника Чапаева входит в число специально отведённых мест для проведения публичных массовых мероприятий, его стали называть гайд-парком. Общественность полагает, что теперь под предлогом введения охранной зоны митингующих «сошлют» в посёлок Сосновка.

«Последний гайд-парк в Чебоксарах уйдёт из доступа непровластных активистов. Ранее «Этнической Чувашией» «выдавили» парк 500-летия Чебоксар, затем администрация города «вышибла» Красную площадь с согласия прокуратуры. Есть ещё на южном посёлке и около театра оперы и балета, но там вроде ни разу не удалось согласовать. По сути, остался один — посёлок Сосновка (40 км от центра Чебоксар, за Волгой). Вот тебе, бабка, и Юрьев день», — пишет в соцсети правозащитник Алексей Глухов.

Отметим, что в городах-столицах Поволжья под разными предлогами пытаются запретить проведение митингов в центральной части. К примеру, в сентябре 2017 года нижегородские депутаты одобрили внесение изменений в региональный закон о публичных мероприятиях. В соответствии с вносимыми изменениями был введён запрет на проведение митингов и демонстраций на центральной пешеходной улице Нижнего Новгорода — Большой Покровской. Депутаты сослались на то, что эта территория развивается как один из центров привлечения туристов, которых может отпугнуть проведение политических мероприятий может отпугнуть туристов. Не подействовал и аргумент о том, что на уровне муниципалитета уже есть своеобразное сито: для проведения мероприятий необходимо получить согласование в администрации города, которая может просто не согласовать его, если уже запланировано что-то другое.

Читайте также: Нижегородские депутаты не хотят пугать туристов

В Уфе в сентябре 2017 года из перечня мест для проведения митингов исключили площадь у Дома профсоюзов, которая находится в историческом центре города. Такое решение объяснили тем, что в администрацию Ленинского района, Уфы и правительство Башкирии поступали некие обращения, в которых выражалось опасение за сохранность сквера имени Мустая Карима и мемориала писателю, «которым может быть нанесен вред слишком агрессивными манифестантами».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, что 30 октября на заседании совета по развитию гражданского общества и правам человека член СПЧ, журналист Николай Сванидзе поднял вопрос проведения публичных мероприятий, назвав серьёзнейшей проблемой нежелание властей согласовывать такие акции. В частности, 26 марта акции состоялись в 61 регионе, акций было 136, из них 91 согласована и 45 — не согласованы. Президент Владимир Путин признал, что «подняли важнейшую тему — свобода должна быть гарантирована», согласившись с тем, что «надо проанализировать практику, которая у нас складывается».

«Могу себе представить, что органы власти загоняют куда-то там за бугор все эти акции, во что бы то ни стало, не желая показывать это где-то в центральных частях, особенно крупных городов. Но специально мешать нормальной жизнедеятельности крупных мегаполисов, перекрывать улицы, ещё что-то, вызывая специально агрессию или действия агрессивные, тоже неправильно. Нужно, мне кажется, работать с обеими сторонами этого процесса самым внимательным образом», — сказал, в частности, Владимир Путин.

Минкультуры республики также представило проект по установлению охранной зоны объектов культурного наследия в районе Владимирской горки: объекта федерального значения «Владимирская церковь» (начало XVIII века), республиканского — «Усыпальница Ефремова» (1911 год), «Дом-причта при церкви Владимирской Божьей матери» (1816 год), «Школа монастырская, где учился Герой гражданской войны В.И. Чапаев» (1896−1897 годы).

Первым вопросы стал задавать обычно молчащий премьер Чувашии Иван Моторин, поинтересовавшись, «как изменится использование земли другими хозяйствующими субъектами», «потому что расселение по аварийному жилью было, приватизировали какой-то участок, много переписки было». Константин Яковлев не стал прямой ответ, сославшись на то, что в документе «указано, что можно, разрешается, и какие ограничения».

— То есть застройку там вести невозможно будет? — выпытывал премьер.

— Есть ограничения по высоте, предусмотрено не более там делать, именно касающееся женского монастыря, 5−6 этажей, — сказал министр культуры.

— Согласовать — согласовали. Но другие потом не будут отстаивать в судебных органах, что мы их мы ущемляем? — не получив внятного ответа, подключился к диалогу глава Чувашии Михаил Игнатьев.

Этот вопрос также остался без ответа. Тогда обратились к министру строительства Владимиру Михайлову, который от волнения постановление назвал законопроектом и как-то испуганно заявил, что «полностью поддерживаю». Полноценного комментария удалось добиться только от главы администрации Чебоксар Алексея Ладыкова, который не согласен с данным проектом и расписал «ситуацию на сегодняшний день по этой территории».

«Она разделена на несколько зон. Одна из них — зона ЗРЗ-3, 5,5 гектаров. В 2013 году мы провели аукцион на развитие застроенной территории, определили победителя. Это компания «Центр жилищного строительства». На территории было расположено три аварийных дома, компания приобрела около 30 квартир для расселения жителей, это были их обязательства. То есть вложились в это денежными средствами, помогли нам решать проблему сноса домов за счёт внебюджетных средств. Был утверждён проект планировки территории в 2014 году, в котором предполагается строительство восьми многоквартирных домов высотностью до восьми этажей. Также всё это было проведено через публичные процедуры. На сегодняшний день проект планировки территории имеется, строится многоквартирный дом, данное ограничение не позволит им вести дальнейшее строительство. Это может повлечь судебные последствия», — сказал Алексей Ладыков.

Глава Чувашии поддержал сити-менеджера, но выразил сомнение в этажности здания, аргументировав это тем, что «здесь объекты Русской православной церкви»:

«Нельзя конфликтные ситуации нам создавать. Кого-то закроют, кому-то в окошко солнце не будет попадать и ряд вопросов, которые касаются жизни людей. Вот самый главный вопрос».

Своё слово вставил и спикер Госсовета Валерий Филимонов:

«Владимирская горка: чисто историческая справка. Считается, что это святая земля для христиан Чувашии, потому что именно туда — а эта горка практически омывалась водой в осенне-весенний периоды — заходили относительно небольшие корабли, водой заполнялась эта территория, и икона Божией матери (сейчас есть какая-то несправедливость, якобы где мужской монастырь) именно на Владимирскую горку пришла впервые. Поэтому Владимирская горка — самая святая для христиан Чувашии».

Сити-менеджер попросил «этот вопрос ещё раз дополнительно рассмотреть, ещё раз его изучить», так как «мы не согласовываем эти изменения». Правда, тут выяснилось, что проект от мэрии всё-таки согласован, и сделал это главный архитектор города Вениамин Мамуткин. Ладыкову пришлось взять на себя ответственность за данный провал своих подчинённых. Михаил Игнатьев дал неделю на то, чтобы «все спорные вопросы изучить», так как «конфликт нам не нужен, нам нужна стабильность». И поручил главному архитектору республики Александру Шевлягину собрать за стол переговоров все заинтересованные стороны. Пикантность ситуации в том, что в 2012—2014 годах Шевлягин занимал пост главного архитектора Чебоксар.

На заседании министр культуры также сообщил, что в настоящее время в республике 666 объектов культурного наследия, из них 221 — федерального значения, 445 — регионального. Охранная зона установлена у менее 1% объектов. В этом году на эти цели выделено 3 млн рублей, всего необходимо 15 млн рублей.