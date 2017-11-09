У сына главы МВД Украины изъяли два меча

Киев, , 15:33 — REGNUM Сотрудники полиции изъяли два меча во время обысков у Александра Авакова — сына министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, сообщают 9 ноября «Украинские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Особых ценностей в ходе обысков у него не обнаружили, но изъяли два инкрустированных меча», — сообщил источник.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают ценность изъятых мечей.

Напомним, 31 октября Александр Аваков был задержан сотрудниками Национального антикоррупционного бюро Украины в рамках расследования уголовного дела о хищении бюджетных средств при закупке рюкзаков для Нацгвардии в 2014—2015 годах.

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По решению Киевского суда сын главы МВД был отпущен 1 ноября, однако ему запрещено покидать место проживания. Сам Аваков-младший считает уголовное дело против него «политически ангажированным и не имеющим ничего общего с верховенством права».

В рамках уголовного дела были также задержаны бывший заместитель министра МВД Сергей Чеботарь и представитель коммерческой фирмы Sl-ira Владимир Литвин.

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