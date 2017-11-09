Игорь Додон: Большинство молдаван хотят сотрудничать именно с ЕАЭС

Ереван, , 15:22 — REGNUM «Большинство граждан Республики Молдова хотят сотрудничать именно с Евразийским экономическим союзом. И в этом году мы сделали первые шаги: в начале апреля я подписал соглашение о сотрудничестве с ЕврАзЭС, и мы подали заявку, чтобы получить статус наблюдателя. Армения нас поддержала на двух заседаниях президентов стран ЕврАзЭС и в Бишкеке, и в Сочи», — заявил президент Молдовы Игорь Додон по итогам встречи с президентом Армении Сержем Саргсяном в Ереване.

Он также привел пример Армении, которая налаживает отношения как с ЕАЭС, так и с Евросоюзом. «Моя уверенность в том, что наши страны, небольшие страны, обречены иметь хорошие отношения и с Западом, и с Востоком. И в этом смысле Армения является примером для Молдовы. Для нас очень интересен опыт Армении в качестве члена Евразийского экономического союза. Я хочу поблагодарить господина президента Саргсяна за ту поддержку, которую мы чувствовали, и мы видим в нашем стремлении более тесно сотрудничать в этих новых интеграционных проектах

Он также отметил, что Кишиневу очень интересно будет проанализировать ту дорожную карту, которую прошла Армения для того, чтобы стать членом ЕврАзЭС. «Пример Армении, которая находится и в ЕврАзЭС, и в ближайшем будущем подпишет соглашение с Европейским Союзом, для нас тоже очень интересен. Мы пошли другим путём. Мы сначала подписали Соглашение об ассоциации с ЕС и только сейчас начинаем наводить мосты с ЕврАзЭС. Это было чревато для Молдовы, но нам очень интересен опыт Армении, которая собирается и приняла решение иметь хорошие отношения и с ЕврАзЭС, и с Европейским Союзом», — отметил Додон.

Игорь Додон с супругою по приглашению своего арямснского коллеги находятся с трехдневным визитом в Ереване.

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