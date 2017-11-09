Неонацисты требуют применить боевую авиацию против ДНР и ЛНР

Киев, , 15:18 — REGNUM Киев должен применить боевую авиацию для захвата Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР), заявил 7 ноября глава карательного батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и депутат Верховной рады Андрей Билецкий, передает украинский телеканал «ZIK».

По его словам, Украина давно могла бы силой захватить Донбасс, однако этому мешает «трусливый начальник Генерального штаба». Билецкий призвал украинскую армию не бояться возможных потерь и напасть всеми силами на ДНР и ЛНР, численность войск которых неонацист оценил как 3−7 тыс. человек.

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«Это под силу украинской армии», — уверен Билецкий.

Он также добавил, что ВСУ должны использовать украинскую фронтовую авиацию для войны в Донбассе. Также депутат заявил, что «Украина не вытянет войну с Россией», и отметил, что Киеву необходимо «разваливать каждый день» Россию методами неклассической войны.

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Напомним, ранее Билецкий предлагал не воевать открыто на Донбассе, потому что у Украины сил недостаточно, а ждать «удобного момента». Также неонацист отметил, что Украина будет решать вооруженный конфликт на востоке только силовым способом.

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