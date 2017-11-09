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Захарова посоветовала Порошенко освежить в памяти Лермонтова

Политика

Украинский президент ввёл на Украине режим, с которым пафосно попрощался

Захарова посоветовала Порошенко освежить в памяти Лермонтова
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Только согласные. Цензура

Москва, 9 ноября 2017, 15:20 — REGNUM  Законом о гастрольной деятельности на Украине вводится режим тотальной цензуры. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 9 ноября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

«На Украине вводится режим тотальной цензуры со стороны нынешних украинских силовиков — тех самых «голубых мундиров», с которыми так пафосно попрощался господин Порошенко, устремляясь в безвизовую Европу», — заявила Захарова.

Отметим, что поздравляя украинцев с введением безвизового режима с ЕС, украинский президент процитировал начало стихотворения Лермонтова: «Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ. И вы, мундиры голубые, и ты, им преданный народ».

«Я бы на его месте ещё раз перечитала стихотворение. Полезно», — подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко подписал закон о гастрольной деятельности на Украине, в соответствии с которым российским деятелям культуры можно будет демонстрировать своё творчество лишь с одобрения СБУ.

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МИД России
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