Президент России прилетел в Челябинск

Челябинск, , 15:12 — REGNUM Президент России Владимир Путин прибыл в Челябинск на XIV Форум межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана. Об этом 9 ноября сообщает пресс-служба Кремля.

В рамках мероприятия, которое проходит на заводе «Русские электрические двигатели» индустриального парка «Станкомаш», главы государств подпишут Совместное заявление, приуроченное к 25-летию установления дипломатических отношений между Москвой и Астаной.

Отмечается, что в присутствии Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева участники форума подпишут пакет межгосударственных, межправительственных, региональных и коммерческих документов. Кроме того, в планах президента России — посещение Челябинского компрессорного завода и ознакомление с экспозицией выставки «Развитие человеческого капитала».

Завершив мероприятия в Челябинске, российский лидер отправится на саммит АТЭС во Вьетнам.

Как сообщало ИА REGNUM, на форуме присутствуют министры и главы регионов России и Казахстана, первые соглашения уже подписаны. Так, соглашения о сотрудничестве в экономической, научно-технической и культурной областях заключены между Пензенской областью России и Западно-Казахстанской областью, а также между Тюменской и Северо-Казахстанской областями.

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