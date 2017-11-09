Песков о встрече Путина и Трампа: «Возможность обменяться мнениями»

Москва, , 14:59 — REGNUM Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая пройдет 10 ноября во Вьетнаме, станет хорошей возможностью для обмена мнениями по самым горячим вопросам. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Коммерсантъ FM».

"На полях саммита (АТЭС) оба президента будут иметь возможность переговорить неоднократно в случае, если посчитают это необходимым, — говорит Песков. — И, конечно, это будет хорошая возможность обменяться мнениями по самым горячим вопросам — и международным, и двусторонним».

При этом пресс-секретарь президента РФ добавил, что какой-то согласованной повестки дня у лидеров двух государств нет.

Как передавало ИА REGNUM, ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что президент РФ Владимир Путин встретится с главой США Дональдом Трампом 10 ноября во Вьетнаме, где с 5 по 11 ноября проходит саммит АТЭС.

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