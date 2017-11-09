Бюджет Ленобласти-2018 прошел первое чтение с дефицитом-страховкой

Санкт-Петербург, , 15:14 — REGNUM Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области сегодня, 9 ноября, приняли областной бюджет на 2018 год и плановый период 2019—2020 годов в первом чтении. Как передает корреспондент ИА REGNUM, за принятие бюджета проголосовали 33 парламентария, против законопроекта выступили три народных избранника.

Прогнозируемый объем доходов областного бюджета в 2018 году составляет 100 млрд 91 млн 74 тыс. рублей. Общий объем расходов бюджета — 105 млрд 898 млн 174 тыс. рублей. Таким образом, дефицит бюджета Ленобласти составит 5 млрд 807 млн 100 тыс. рублей, это не более 6% от уровня собственных доходов.

«Этот процент дефицита согласован с Министерством финансов. И мы считаем, что с точки зрения финансового управления, это та разумная цифра дефицита, которая позволяет более гибко управлять расходной частью бюджета. Простыми словами, мы видим, что по ходу исполнения бюджета бывают случаи, что по тем или иным причинам те или иные расходы не исполняются. И нам необходим этот люфт, чтобы перераспределять ассигнования на те направления, где мы имеем возможность деньги грамотно израсходовать. Это позволит более оперативно и качественно управлять бюджетом», — заявил зампред правительства региона по экономике Роман Марков.

По его словам, бюджетом Ленобласти на 2018 год не предусматривается выпуск облигаций и привлечение дополнительных денежных средств, и эта стратегия согласована с Минфином. Однако для резерва и подстраховки зарегистрирован выпуск облигаций.

«Сделали контрольное размещение на 275 млн рублей. Все возможности есть быстро подстраховаться в случае, если это будет необходимо для сокращения кассового дефицита. Но мы достаточно взвешенно и разумно планируем бюджет. Надеюсь, такой необходимости не будет», — добавил руководитель экономического блока.

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Председатель Контрольно-счетной палаты (КСП) Ленобласти Марина Ляхова отметила тенденцию снижения доли платежей налога на прибыль от консолидированных групп налогоплательщиков в общем объеме поступлений по этому налоговому источнику. По итогам 9 месяцев 2017 года, поступления налога на прибыль организаций снизились на 19,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом налог на прибыль иных организаций, за исключением консолидированных групп налогоплательщиков, увеличился на 6,1%.

«То есть, начиная с 2016 года на первый план стали выходить налоги на прибыль других категорий налогоплательщиков», — пояснила она.

Марина Ляхова подчеркнула, что КСП отмечает определенные трудности прогнозирования денежных доходов населения и разделяет сдержанный подход комитета финансов Ленобласти к прогнозированию неналоговых доходов физических лиц с учетом заметной чувствительности к ситуации в экономике.

«В то же время, развитие экономики Ленинградской области по более оптимистичному сценарию, создает возможность реализации в будущем определенных резервов по налоговым доходам физических лиц», — добавила она.

Также Ляхова сообщила, что КСП разделяет взвешенный подход правительства Ленобласти к прогнозам доходов и формированию бюджета на 2018−2020 годы.

Глава фракции «Справедливая Россия» областного парламента Александр Перминов поинтересовался, куда делись из законопроекта о бюджете такие понятия, как средний доход и величина прожиточного минимума пенсионеров, и будет ли это прописано в дальнейшем.

Роман Марков сообщил, что этот вопрос будет рассмотрен между вторым и третьим чтением бюджета.

«Мы должны поправить закон, чтобы внести все необходимые параметры для расчета субсидий. Мы движемся ровно так, как двигались по социальным выплатам все предыдущие годы. Все параметры по соцвыплатам всегда были заложены в бюджет. На комиссии по соцопросам мы это рассмотрим и внесем изменения в проект закона о бюджете, потому что не могли это сделать до принятия в трех чтениях Социального кодекса», — пояснил Марков.

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Фракция «Справедливая Россия» решила подержать законопроект в целом, но «остались вопросы».

«Заксобрание должно отслеживать исполнение бюджета, а профильные комитеты отчитываться по исполнению программ. Нас настораживает, что мы не ушли от традиционного перекидывания средств по исполнению Адресной инвестиционной программы. Здесь укрывательство нерадивых чиновников — порочная практика, от которой нужно избавляться», — перечислил Перминов ряд оставшихся вопросов.

Поскольку «представленный бюджет не содержит в себе финансовых возможностей для экономического роста и для обеспечения социального благополучия жителей региона», отказалась голосовать за бюджет фракция КПРФ.

По словам главы фракции КПРФ в Заксобрании Регины Илларионовой, валовый региональный продукт (ВРП) растет чрезвычайно низкими темпами относительно наполняемости бюджета и с каждым годом даёт всё меньше отдачи. Так, в 2017 году расходы консолидированных бюджетов по отношению к ВРП должны, согласно прогнозу, составить 11,2%, а к 2020 году это соотношение снижается до 9,8%, в денежном выражении — 1,6 млрд рублей.

«Эти деньги, к сожалению, перетекают тем, кому, на наш взгляд, предоставляются необоснованные льготы. Это вовсе не представители малого бизнеса, не малые предприятия и не мелкие собственники. Наша система, к сожалению, находится на службе у крупного капитала. Потеря от поступлений налога на прибыль организаций за три года составит 8,7 млрд рублей. А вот налог с физических лиц ежегодно будет увеличиваться», — посетовала она.

Динамика основных параметров бюджета, добавила Илларионова, характеризуется ростом доходов и расходов на 2019 год к 2018 году — около 5%, и к 2020 году — около 2%. «Очевидно, что это негативная тенденция, которая ничем не оправдана», — считает она.

Показатели предложенного проекта бюджета и прогнозы на 2019 и 2020 годы, по словам Регины Илларионовой, отчетливо свидетельствуют о том, что никакого экономического подъема в нашем регионе не ожидается, и не ожидается роста потребительского спроса, который является одним из основных факторов оживления экономики. Вместе с тем, она отметила, что бюджет Ленобласти не хуже бюджетов абсолютного большинства регионов, но «это слабое утешение».

«Негативные показатели и процессы по-прежнему объясняются неблагоприятной внешне-экономической ситуацией, неустойчивостью внешне-экономических и валютных отношений. Мы продолжаем оставаться зависимыми от невидимых финансовых и экономических диктаторов», — отметила лидер фракции КПРФ.

Лидер фракции ЛДПР в областном парламенте Андрей Лебедев отметил низкую управляемость бюджетом, добавив, что и доходы и расходы бюджета в 2018 году, действительно, могли бы быть и больше.

Фракция «Единая Россия» единогласно поддержала законопроект в первом чтении.

«Бюджет перешагнул цифру в 100 млрд рублей. Эти цифры четко и ясно показывают, куда развивается Ленинградская область», — заявил лидер фракции единороссов Олег Петров.

Напомним, принятый год назад в первом чтении бюджет Ленобласти на 2017 год также прогнозировался с дефицитом в 6%. Доходы, по ноябрьским прогнозам 2016 года, должны были составить 87,5 млрд рублей, расходы — 92,7 млрд рублей, дефицит бюджета — 5,2 млрд рублей.

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