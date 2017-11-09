Четверг, 9 Ноября 2017 года
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В Индонезии неизвестные захватили две деревни на востоке страны

Политика

Инцидент произошел недалеко от американского золотого рудника

Джакарта, 9 ноября 2017, 14:53 — REGNUM  Полиция Индонезии заявила, что вооруженные лица захватили две деревни на востоке страны в провинции Папуа, сообщает 9 ноября Associated Press.

Деревни находятся в непосредственной близости от принадлежащих США медного и золотого рудника.

Начальник полиции провинции Папуа Бой Рафли Амар подчеркнул, что в деревнях заблокировано порядка 1 тыс. 300 человек, их удерживает преступная группировка, в состав которой входят около 25 человек.

В октябре 2017 года в данном регионе произошла эскалация насилия: неизвестные осуществили нападение на сотрудников местной шахты Грасберг, также атаке подверглись сотрудники правоохранительных органов.

В провинциях Папуа и Западное Папуа проживает коренное население, отличное в культурном плане от индонезийцев, которые часто переезжают сюда для участия в добыче полезных ископаемых, которыми богата провинция.

Противоречия в отношениях способствуют конфликтам в регионе, порождают сепаратистские настроения у местного населения, что и выливается в подобные конфликты.

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