Додон: Для Молдовы актуален опыт Армении членства в ЕАЭС и соглашений с ЕС

Ереван, , 14:49 — REGNUM По приглашению президента Армении Сержа Саргсяна 9 ноября с официальным визитом в Ереван прибыл президент Молдовы Игорь Додон с супругой. В резиденции президента Республики Игоря Додона и госпожу Галину Додон встретили президент Серж Саргсян и госпожа Рита Саргсян. После официальной церемонии встречи состоялась отдельная беседа президентов.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе президента Армении, Саргсян отметил, что президент Молдовы желанный гость в Армении, и высоко оценил его официальный визит, который состоялся в год 25-летия установления дипломатических отношений между Арменией и Молдовой.

«Это очень хороший повод проанализировать ту работу, которую мы провели за эти 25 лет и наметить перспективы. Связи между нашими народами насчитывают не одно столетие, поэтому наши межгосударственные отношения построены на очень прочном фундаменте. Я просто уверен, что Ваш визит будет очень хорошим стимулом для активизации наших отношений. Мы в этом заинтересованы. Мы заинтересованы в тесном сотрудничестве во всех сферах: в политических вопросах, в экономике, в гуманитарной сфере. У нас нет никаких ограничений как в двустороннем, так и в многостороннем плане. Добро пожаловать! Я рад, что Вы в Ереване. Это Ваш первый официальный визит и очень надеюсь, что эти визиты будут каждый год», — сказал президент Серж Саргсян.

Додон выразил благодарность Сержу Саргсяну за приглашение и счел свой официальный визит историческим, учитывая, что за 25 лет установления дипломатических отношений между двумя странами это первый визит президента Республики Молдова в Армению.

«Не было ни рабочего визита, ни официального визита, поэтому с учетом наших исторических связей, с учетом общих интересов и в рамках СНГ, и в рамках новых интеграционных проектов на просторах СНГ, я принял решение приехать. Этому визиту мы, безусловно, уделяем очень много внимания. Да, за 25 лет мы подписали очень много соглашений. У нас 15 соглашений, есть 7, которые сейчас готовятся. Есть о чем поговорить, есть определенные результаты, есть, конечно, и перспектива. Нас интересует, и я надеюсь очень детально обсудить с Вами, Ваш опыт работы в рамках ЕврАзЭС. Я знаю, что в ближайшее время Вы планируете подписать соглашение о сотрудничестве с Европейским Союзом. Я думаю, что такие страны как Молдова, как Армения обречены иметь хорошие отношения со всеми: и с Западом, и с Востоком. Для нас, для Молдовы, это как никогда актуально — именно Ваш опыт нахождения и в ЕврАзЭС, и соглашения с Европейским Союзом.

Я хочу Вас поблагодарить за поддержку нашей позиции стать наблюдателем ЕврАзЭС. Мы с Вами общались не раз по этому поводу, поэтому я уверен, что и дальше в этом направлении будем работать вместе.

Вы знаете, что в Молдове есть армянская диаспора, с которой мы хорошо сотрудничаем, которая живет в Молдове не один десяток лет, которая чувствует себя уже как дома. Я хочу поблагодарить за то, что впервые был сделан очень серьезный шаг для укрепления двусторонних отношений, и здесь я имею в виду открытие посольства Армении в Кишиневе в конце прошлого года. В этом году уже мы очень активно начали сотрудничать с послом, которого Вы назначили в Молдове. Все это показывает, что мы выходим на новый уровень наших двусторонних отношений», — сказал президент Молдовы.

Позже президенты выступили с заявлениями для прессы. В Заявлении Саргсяна, в частности, говорится: «В ходе обсуждений было выражено обоюдное желание развивать сотрудничество, задействовать большой потенциал двусторонних отношений. Решение об учреждении в прошлом году Посольства Армении с резиденцией в Кишинэу рассматриваем в качестве практического шага в этом направлении. С господином президентом мы уделили особое внимание вопросу развития сотрудничества в торгово-экономической сфере. Должное внимание было уделено также и сотрудничеству в культурно-гуманитарной области. Конечно, в ходе переговоров внимание было уделено также и внешнеполитической тематике. Уверен, что, взаимодействуя в русле многовековых уз дружбы и взаимного уважения народов наших стран, мы можем достичь большей эффективности сотрудничества в различных многосторонних форматах. И мы приветствуем и поддерживаем стремление Республики Молдова к более тесному сотрудничеству с интеграционными объединениями».

Кроме прочего Саргсян в своем слове коснулся и процесса по Карабахскому урегулированию. «В ходе переговоров мною еще раз была подтверждена позиция Армении, заключающаяся в исключительно мирном урегулировании нагорно-карабахского конфликта на основе норм и принципов международного права, положений Устава ООН, в частности, касающихся принципов неприменения силы или угрозы применения силы, территориальной целостности государств, равноправия и права народов на самоопределение. Была подчеркнута важность реализации договоренностей, достигнутых на саммитах в Вене, Санкт-Петербурге и Женеве, направленных на недопущение эскалации ситуации, соблюдение режима прекращения огня, принятие дополнительных мер по снижению напряженности в зоне конфликта и интенсификацию переговорного процесса».

В ходе трехдневного визита Додон проведет встречи также с председателем Национального Собрания и премьер-министром Армении. Президент Молдовы посетит Святой Первопрестольный Эчмиадзин и Матенадаран, Центр креативных технологий «Тумо», Академию шахмат Армении. Додон также в воздаст дань уважения памяти жертв Геноцида армян в мемориальном комплексе «Цицернакаберд».

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