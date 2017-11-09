Госдеп США о встрече Путина и Трампа: еще не решили

Пекин, , 14:45 — REGNUM Договоренности об официальной встрече президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа не было, заявил 9 ноября госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе визита американской делегации в Пекин.

«Не было никакой договоренности об официальной двусторонней встрече. Мы продолжаем обсуждения», — сказал представитель американского ведомства.

При этом он подчеркнул, что на данный момент для официальных переговоров лидеров двух стран отсутствуют содержательные наработки.

Таким образом, Тиллерсон опроверг слова помощника президента России Юрия Ушакова, который сообщил, что Путин и Трамп проведут встречу 10 ноября во Вьетнаме в рамках саммита АТЭС.

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Накануне Ушаков сообщил, что время встречи двух президентов «сейчас согласовывается». Он также указал, что Москва готова к «отдельной обстоятельной двусторонней встрече», поскольку «есть что обсуждать».

Ключевые вопросы, по сведениям Ушакова, могут касаться отношений двух стран, но в ходе встречи может быть затронута и международная проблематика, начиная от Сирии и заканчивая КНДР.

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Ранее Трамп заявил, что предстоящие переговоры с Путиным являются важными, так как Россия может помочь США усилить давление на КНДР. Американский президент также намерен обсудить с российским лидером мирное урегулирование на Украине.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин встречался с Трампом 7 июля на полях саммита «Большой двадцатки», их продолжительность составился 2 часа 15 минут. Эксперты отмечают, что американский истеблишмент препятствует сближению Москвы и Вашингтона, в частности попыткам Трампа наладить более тесное взаимоотношение с Путиным, поэтому контакты между ними случаются крайне редко.

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