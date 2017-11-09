Израиль удвоит число поселений на оккупированных территориях

Тель-Авив, , 14:31 — REGNUM Правительство Израиля планирует удвоить количество поселенцев на западном берегу реки Иордан, сообщает 9 ноября Anadolu.

Министр строительства Израиля Йоав Галант, выступая на радио, заявил, что подконтрольное ему ведомство будет работать над планами укрепления еврейских поселений в данном регионе.

В настоящее время в долине реки Иордан проживают порядка 6 тыс. еврейских поселенцев.

«Согласно плану, правительство перечислит средства каждой новой еврейской семье, которая переселится в Иорданскую долину», — отметил Галант.

Правительство также начнет проводить маркетинговую кампанию, направленную на поощрение граждан к переселению в данный регион.

Напомним, западный берег реки Иордан оккупирован армией обороны Израиля в 1967 году. Международное сообщество признает право на обладание этими землями за Палестиной, однако Израиль категорически не согласен с подобной позицией.

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