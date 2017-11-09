В Бурятии список кандидатов в министры сократился до 94 человек

Улан-Удэ, , 14:20 — REGNUM В Бурятии за должности министров продолжают бороться 94 человека.

Поиск министров по конкурсу продолжается. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 9 ноября, в республиканском правительстве, первый этап завершился 8 ноября. В этот день из 118 желающих занять вакантные должности глав минспорта, минкультуры, минтуризма, минздрава и минэкономики Бурятии осталось 100. Уточняется, что 18 заявок отклонили «по формальным признакам»: наличие высшего образования, стажа работы в отрасли, стаж управленческой деятельности.

9 ноября состоялся второй этап конкурса на пост министра спорта и молодежной политики Бурятии. Не прошли «отсев» шесть претендентов из девяти. Таким образом, всего на сегодняшний день за министерские кресла в Бурятии продолжают бороться 94 человека.

На должность главы минспорта после собеседования претендуют три человека: сотрудник Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма Вячеслав Дамдинцурунов (набрал 15 голосов членов конкурсной комиссии), заместитель председателя комитета по социальной и молодежной политике администрации Улан-Удэ Эрдэни Дымчиков (13 голосов) и директор Бурятского республиканского индустриального техникума Анатолий Белоусов (восемь голосов). Изначально на кресло министра претендовали 12 человек.

Добавим, на 10 ноября запланирован второй этап конкурсного отбора на должность министра культуры. Из 15 кандидатов к собеседованию допущено 14.

13 и 14 ноября состоится второй этап конкурса на должность министра туризма. В нём примут участие 36 человек. 15−16 ноября состоится второй этап конкурса на должность министра экономики, в котором поучаствуют 23 кандидата. А на 17 ноября запланирован второй этап конкурсного отбора на должность министра здравоохранения, в котором примут участие 18 человек из 19 заявившихся.

Как рассказали ИА REGNUM в правительстве Бурятии, третий этап — очное тестирование — пройдёт с 20 по 23 ноября. С лучшими результатами ознакомится глава Бурятии Алексей Цыденов. Планируется, что окончательное решение будет принято до конца ноября, после личного собеседования Цыденова с финалистами.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, с 2007 года Бурятию возглавлял Вячеслав Наговицын. В феврале текущего года он ушёл в отставку. Врио главы региона стал Алексей Цыденов, который до этого был заместителем министра транспорта РФ.

10 сентября 2017 года Цыденов выиграло выборы главы Бурятии. Уже в сентябре он принял первые кадровые решения. В частности, были освобождены от занимаемой должности и. о. министра спорта и молодежной политики Баир Ангуров, и. о. министра культуры Тимур Цыбиков, и. о. министра экономики Зандра Сангадиев, и. о. министра здравоохранения Валерий Кожевников. Кроме того, власти региона объявили о создании министерства туризма Бурятии.

Читайте также: Глава Бурятии произвел первые кадровые назначения

После этого в Бурятии стартовал конкурс на министерские должности. Приём документов завершился в конце октября. Самой популярной стала должность главы минтуризма, на неё заявились 42 человека. Меньше всего заявок подали претенденты на должность министра спорта и молодёжной политики — 12.

Читайте ранее в этом сюжете: Министрами в Бурятии хотят стать 118 человек