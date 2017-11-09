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«Глава СМР ООН игнорирует наши аргументы о зарине» — МИД РФ

Политика

7 ноября состоялось заседание Совета Безопасности ООН по химической атаке в Сирии

Москва, 9 ноября 2017, 14:19 — REGNUM  Глава Совместного механизма по расследованию случаев применения химического оружия Эдмон Мюле проигнорировал все аргументы российских экспертов по поводу применения химического оружия в Сирии. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 9 ноября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

«Мы обратили внимание на выступление главы СМР господина Мюли, который как это только возможно расхваливал использованную механизмом методологию и преподносил его работу как профессиональную и беспристрастную. При этом ни на один наш конкретный вопрос, касающийся несоответствия выводов доклада СМР строго научному подходу, так и не ответил», — заявила Захарова.

«Вызывает крайнее недоумение несостоятельная с точки зрения теоретической науки, да и просто логики, настойчивость господина Мюле, который продолжает утверждать, что использованный в Хан-Шейхуне зарин имеет сирийское происхождение», — подчеркнула она.

По её словам, Мюле в своих рассуждениях ссылается на то простое объяснение, что химический состав проб из Хан-Шейхуна совпал с характеристиками прекурсора зарина DF, внесённого Сирией в её первоначальное объявление по Конвенции по запрещению химического оружия. Однако никакие другие версии главой СМР даже не рассматриваются, констатировала дипломат.

«Тем более подобная логика удивительна с учётом того, что после передачи Сирией в ОЗХО (Организации по запрещению химоружия) информации о способах синтеза бинарного зарина и наличия в этой организации проб, отобранных из бывших сирийских запасов, эта рецептура давно не является секретом», — указала Захарова.

«Так, именно прекурсор DF уничтожался на американском специализированном судне <…> Кроме того, по озвученным российскими экспертами оценкам, зарин по указанной рецептуре может быть получен не только промышленным, но и кустарным способом», — пояснила она.

Напомним, 7 ноября состоялось заседание Совета Безопасности ООН по химической атаке в Сирии. В Совбезе представили новый доклад о расследовании химатак и снова обвинили в них Дамаск.

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Война в Сирии

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