Минобороны Сирии: Абу-Камаль полностью освобожден

Дамаск, , 14:08 — REGNUM Последний крупный оплот «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии — город Абу-Камаль — полностью освобожден от боевиков. Об этом сообщает министерство обороны Сирийской Арабской Республики.

Освобождение Абу-Камаля стало итогом наступления правительственных сил из пограничного города Аль-Каим. Операция вынудила боевиков покинуть этот район.

Как передавало ИА REGNUM, в начале ноября вооруженные силы Ирака освободили город Аль-Каим, в результате под контроль сирийских военных перешел пункт перехода боевиков с территории Ирака в сирийскую провинцию Дейр-эз-Зор.

Освобождение Абу-Кемаля и Аль-Каима позволит возобновить торговлю между Ираком и Сирией. Ранее сообщалось, что сирийские правительственные войска прочесывают город Абу-Кемаль и проводят разминирование.

По данным 2012 года, население Абу-Камаля составляло 64,2 тыс. человек. Город находится в 115 км к юго-востоку от административного центра провинции — Дейр-Эз-Зора. От Дамаска его отделяют 430 км.

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