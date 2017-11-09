ОАЭ проверит счета граждан Саудовской Аравии в своих банках

Абу-Даби, , 14:01 — REGNUM Борьба с коррупцией в Саудовской Аравии, начатая 5 ноября с ареста нескольких высокопоставленных лиц страны, вышла за границы королевства, после того как начались проверки счетов его граждан в соседних ОАЭ, сообщает Reuters.

Такая информация поступила 9 ноября от источников в банках ОАЭ. По их словам, центральный банк государства обратился к коммерческим банкам и финансовым компаниям с требованием предоставить детальную информацию о счетах 19 граждан Саудовской Аравии.

Почти все из них, в том числе миллиардер Аль-Валид ибн Талал, а также бывший глава Национальной гвардии Митеб ибн Абдулла, входят в число десятков официальных лиц и предпринимателей, задержанных в ходе антикоррупционной кампании.

Как отметили источники, власти ОАЭ не объяснили причин, по которым они запрашивают данную информации. Они, тем не менее, предположили, что данные меры принимаются по просьбе Эр-Рияда, который стремится вернут миллиарды долларов нелегальных активов, установленных в ходе расследования.

Напомним, 5 ноября в Саудовской Аравии было арестовано 11 членов правящей в стране семьи. Аресты были осуществлены в рамках антикоррупционной кампании, начатой Высшим комитетом по борьбе с коррупцией, которую возглавляет наследный принц Мухаммед бен Салман. В связи с проводимой кампанией в стране было заморожено более 1,2 банковских счетов.