Андрей Стеценко, , 17:54 — REGNUM

Комитеты по делам вооруженных сил Сената и Палаты представителей США прописали в проекте бюджета Пентагона на 2018 год выделение Украине 350 млн долл. на военную помощь. Теперь документ должны поддержать обе палаты Конгресса.

Американские конгрессмены вели определенные споры вокруг суммы военной помощи Украине. Палата представителей предлагала ограничить помощь Украине 150 млн долл, Сенат настаивал на выделении 500 млн. Согласно документу, выделенная сумма может быть потрачена и на оборонные летальные вооружения. При этом 175 млн долл. Киев сможет получить после выполнения ряда реформ.

Кроме того, в бюджет Пентагона Белый дом заложил более 5 млн долларов на противостояние Российской Федерации. Комитеты Сената и Палаты представителей США одобрили выделение 58 млн долл. на разработку мер якобы «в ответ на нарушение Россией договора об РСМД (договора о ликвидации ракет малой и средней дальности — ИА REGNUM ), включая программу исследований и разработок по наземной ракете средней дальности, что не привело бы к нарушению соглашения со стороны США». Об этом отмечается в докладе комитета Конгресса США.

При этом 65 млн долл. заложено на разработку и программу исследований крылатых ракет средней дальности наземного базирования. В докладе отмечается, что разработки будут вестись без нарушения ДРСМД. Помимо этого, в законопроекте предусматривается введение санкций против России за нарушения договоров и соглашений в сфере контроля над вооружениями.

Ранее источник в Государственном департаменте США проинформировал, что президент США Дональд Трамп может получить три варианта передачи летального оборонительного оружия Украине, писало издание ABC 3 ноября

Отмечалось, что советнику президента по национальной безопасности Герберту Макмастеру представили три варианта, которые изложены в межведомственной записке, направленной в Совет национальной безопасности США. Государственный департамент и Пентагон выступают за вариант, суть которого заключается в финансировании пакета вооружений для Украины на сумму в 47 млн долл.

Также, начиная с июня, государственный секретарь Рекс Тиллерсон и глава министерства обороны США Джим Мэттис проводят обсуждения вопроса передачи противотанкового вооружения.

В то же время президент Украины Петр Порошенко проинформировал, что уже в скором времени ВСУ получат от США более мощные комплексы радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

«Мы получили также уникальный антиминометный комплекс. Благодаря этому сокращено время на уничтожение средств поражения противника. И это время, с момента фиксации и до уничтожения, составляет всего несколько минут. Эти комплексы очень хорошо зарекомендовали себя на линии столкновения. Но уже скоро нам будут предоставляться более современные, более мощные комплексы радиоэлектронной борьбы, контрбатарейной борьбы, и не только из США», — отметил Порошенко 3 ноября.

В свою очередь, украинский юрист-международник Геннадий Друзенко считает, что летальное оружие от США кардинально не изменит ситуацию в Донбассе. Он напомнил, что Украина сама производит эффективное противотанковое вооружение, в частности ракетные комплексы «Стугна-П».

"Остановить самолеты и ракеты, которые есть у России, «Джавелинами» трудно. Если Россия решит идти на тотальную войну, то есть две проблемы. Смогут ли в Украине безопасно сохранять «Джавелины»? К сожалению, военные склады взрываются у нас время от времени, и это становится дурной традицией. Во-вторых, не окажется ли противотанковое оружие в руках России при быстром тотальном наступлении?» — задался вопросом Друзенко в комментарии каналу «24».

Украина готовится к активизации боев за Донбасс?

Примечательно, что 9 ноября спикер минобороны Украины, полковник ВСУ Андрей Лысенко заявил, что новым командующим сил «Антитеррористической операции» в Донбассе стал генерал-лейтенант, герой Украины Михаил Забродский. Он уточнил, что назначение Забродского связано с проведением плановой ротации в ВСУ.

Ранее должность командующего силами «АТО» занимал генерал-лейтенант, первый заместитель командующего Сухопутных войск ВСУ Александр Локота.

Генерал-лейтенант Михаил Забродский планировал задания силам «АТО» при блокировании Славянска и Краматорска в 2014 году. Командовал 95-й аэромобильной бригадой. В марте 2015 года назначен командующим Воздушно-десантными войсками Украины.

ОБСЕ прогнозирует обострение конфликта

В свою очередь, 8 ноября на Варшавском форуме безопасности генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер заявил, что переговоры по урегулированию войны в Донбассе зашли в тупик.

«Мы в полном тупике в переговорном процессе по урегулированию ситуации в Донбассе», — сказал Гремингер, передает «Польское радио».

По его словам, в последнее время идет обсуждение вопроса по размещению в Донбассе миротворческой миссии ООН. Генсек ОБСЕ считает, что это может несколько отвлечь внимание от основного вопроса — выполнения минских договоренностей. При этом военная обстановка в Донбассе только усугубляется.

«Много тяжелого вооружения на линии соприкосновения. Поэтому есть большой риск широкомасштабного возобновления боевых действий», — рассказал Гремингер.

Как сообщалось, 27 октября посол США на Украине Мари Йованович оценила военную помощь Украине за последние три года в 750 миллионов долларов. Помощь предоставлялась в виде техники, вооружений и обучения украинской армии.

«За последние три года мы предоставили помощь в форме обучения и техники на 750 миллионов долларов. Причем мне и ваши генералы, и наши генералы говорят, что самая эффективная часть этой помощи — обучение. Возможно, она не самая захватывающая из всего, что мы делаем вместе, но, думаю, самая эффективная. Ведь украинские солдаты за последние три года показали не только невероятную храбрость, но и способность учиться и адаптироваться к новым, другим техникам на поле боя. И это нечто весьма значительное, особенно если учесть, с чего они начинали в 2014 году. Так что программы обучения в Яворове и других местах на Украине имеют огромную важность», — рассказала Йованович.

Напомним, в оборонном бюджете США на 2017 финансовый год военная помощь для Украины была увеличена и «включает возможность предоставления летального оборонительного оружия» на законодательном уровне. Сенат США одобрил проект «Закона о бюджете США на нужды национальной безопасности 2018 года». Он предусматривает выделение Украине 500 миллионов долларов помощи на сферу безопасности, включая летальное и нелетальное вооружение, обучение и техническую помощь ВСУ.

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