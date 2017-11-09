Макрон: Победа над ИГИЛ* не означает полной победы на исламизмом

Абу-Даби, , 13:31 — REGNUM

Окончательная победа над террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке и Сирии будет достигнута «в ближайшие месяцы», однакоее будет недостаточно для предотвращения угрозы исламизма, заявил 9 ноября президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает Le Parisien.

«Мы одержали победу в Ракке, и следующие недели месяцы и позволят нам, я глубоко убежден, победить полностью в военном плане в ирако-сирийской зоне», — отметил глава Елисейского дворца, обращаясь к французским военным, размещенным в ОАЭ, куда он прибыл для открытия музея Лувр Абу-Даби.

Макрон, тем не менее, подчеркнул, что на этом борьба не закончится.

«Продолжительная стабилизация и борьба против террористических группировок станут неотъемлемой частью инклюзивного и многостороннего политического решения, к которому мы стремимся в регионе», — добавил он.

Макрон также высоко оценил роль ОАЭ в международной коалиции по борьбе с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).