МИД РФ изучит сбор биоматериалов граждан РФ для нужд США

Москва, , 13:27 — REGNUM МИД РФ будет изучать подробности сбора биоматериала граждан РФ для нужд США. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 9 ноября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

«Министерство обороны США должно представить убедительные доказательства того, что проводимые американскими ВВС по данному контракту исследования, в частности, не нарушают соответствующие нормы международного права», — заявила Захарова.

«Такая транспарентность является необходимой в силу сильно подмоченной репутации Пентагона в биологической сфере. Примеров достаточно много», — подчеркнула она.

В пример Захарова привела рассылку из военной лаборатории при полигоне Дагуэй в штате Юта живых спор сибирской язвы в тм числе на зарубежные военные объекты США для проведения аэрозольных экспериментов.

Тогда Пентагон сообщил, что произошла ошибка, и споры должны были рассылаться в неактивном виде, чтобы затем использоваться в исследованиях.

Захарова подчеркнула, что в этот раз вызывает особую озабоченность тот факт, что сбор биоматериалов проводится именно военным ведомством США.

Соответственно, о сотрудничестве по линии министерств здравоохранения двух стран или обмене данными между научными сообществами речи не идёт — Минздрав РФ также подтвердил, что ни с какой подобной проблематикой американские коллеги не обращались.

«Мы действительно крайне озабочены проведением именно военным ведомством США исследований с биологическим материалов российских граждан, который был собран на территории России. Официальные объяснения, которые были распространены Пентагоном в данном случае звучат неубедительно и только вызывают дополнительные вопросы, которые, конечно, будут поставлены», — указала дипломат.

«Отсутствие транспарентности в медико-биологической деятельности американского военного ведомства, его пристальное внимание в этой связи к России и сопредельным государствам ставит вопрос о необходимости усиления мер по обеспечению биологической безопасности», — добавила она.

Ранее на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека президент России Владимир Путин заявил, что в России с неясной целью собирают биологический материал представителей различных этносов.

В свою очередь, в Пентагоне ответили, что сбор биоматериала у граждан РФ для нужд США не был преднамеренным — американское военно-воздушное ведомство якобы просто заинтересовалось 12 образцами РНК и 27 образцами синовиальной оболочки, вырабатывающей необходимую для работы суставов смазку.