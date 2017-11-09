Украина. Одного прозападного президента сменят на другого?

Киев, , 14:26 — REGNUM Предложения Михаила Саакашвили у стен Верховой рады, очевидно, исходят из Вашингтона, без санкции Запада он бы ничего этого делать не стал, полагает заместитель директора Института стран СНГ Игорь Шишкин. Так эксперт прокомментировал для ИА REGNUM угрозу «народным импичментом» бывшего лидера Грузии в адрес украинского президента Петра Порошенко.

По словам Шишкина, все требования, которые выдвигались — введение антикоррупционых судов, снятие депутатской неприкосновенности — абсолютно не волнуют население Украины. Эти требования выдвигаются не для того, чтобы колыхнуть народное недовольство, которое может смести режим.

«А вот в какую игру здесь играют американцы — вопрос дискуссионный. Здесь могут быть разные варианты. Хотят сместить Порошенко, свалив на него провалы последних трех лет, сказав: «Вот, правильным курсом шла страна с 2014 года, но вор-олигарх, к сожалению, пролез на вершину власти, а теперь мы от него избавились и теперь туда же в НАТО и на Запад будем идти под управлением честного человека», которого можно будет через три года так же сместить», — говорит Игорь Шишкин.

Аналитик отмечает, что технология была отработана в Грузии, где в свое время сместили Эдуарда Шеварнадзе и поставили такого же «прозападного» Михаила Саакашвили.

Говоря о возможной связи действий экс-губернатора Одесской области с арестом сына Арсена Авакова, эксперт отмечает, что последний с Петром Порошенко — давние «друзья».

"Арест произведен опять-таки антикоррупционным бюро, которое открыто подчиняется не президенту, а только посольству США. Этого никто даже не пытается скрывать. Эта структура не в подчинении Порошенко. Кстати, это бюро следом же начинает копать насчет коррупции уже у Порошенко. Так что американцы, видимо, раззадоривают их всех», — пришёл к выводу Игорь Шишкин.

Напомним, 7 ноября лидер украинской партии «Рух новых сил», бывший глава Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, выступая у стен Верховной рады, пригрозил «народным импичментом» президенту Петру Порошенко.

«Главное требование на этом этапе — это закон про импичмент президента Украины. Если они этого не сделают, то с 3 декабря я предлагаю начать процесс народного импичмента — пусть народ это сделает», — заявил Саакашвили.

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