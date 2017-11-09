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Как Москва и Вашингтон разводят европейских кроликов. Где те санкции?

Политика

Неполиткорректный тоталитарный российский газ в американских танкерах — не пахнет

Как Москва и Вашингтон разводят европейских кроликов. Где те санкции?
Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Юрий Баранчик, 9 ноября 2017, 23:37 — REGNUM  

Уж сколько раз твердили миру — но воз и ныне там… Такой вывод напрашивается из обнародованной на днях информации о том, что танкеры из США поставляют на терминал сжиженного газа в бельгийском Антверпене топливо, которое закупается в России. То есть несмотря на все европейские мантры последних лет о необходимости сокращения «газовой зависимости» от России, она не только не уменьшается, а наоборот, увеличивается, притом в наиболее чувствительной и дорогой сфере — сфере СПГ-поставок.

То есть вместо того, чтобы покупать российский газ по трубе дешево, Европа покупает его в сжиженном виде, как минимум, на 15—20% дороже. А с учетом информации о стоимости пробной поставки «американского» СПГ в Польшу, которая выше, чем катарские СПГ-поставки, на 40%, не говоря уже о цене трубопроводного газа из России, нет сомнений в том, что это отличный бизнес. Для нас. Но самое главное, что в нём участвуют американцы, которые и ввели антироссийские санкции.

Как показало расследование деятельности офшорных компаний, проведенное по заказу Сороса, Paradise Papers, оказалось, что поступающий в Антверпен сжиженный газ доставляется четырьмя танкерами, которые принадлежат зарегистрированной на Маршалловых островах компании Navigator Holdings. Почти треть (31%) акций Navigator Holdings принадлежат министру торговли США Уилбуру Россу. При этом газ компания закупает у российского «Сибура» в порту Усть-Луга.

То есть Москва и Вашингтон нашли еще один способ мирного и абсолютно легитимного бизнес-отъема средств у их обладателей. Эта история еще раз подтверждает выгодность антироссийских санкций, поскольку иначе тот же газ шел бы в Европу по трубам дешево, а сейчас поступает в СПГ-виде задорого. Европа хорошо платит за американские антироссийские санкции, а Россия и США на этом отлично зарабатывают.

Особенно показательна эта история в контексте восточноевропейских геополитических «монстров» — Польши, Латвии, Литвы, которые очень серьезно подсели на антироссийскую риторику и начали по отмашке из Вашингтона активно строить СПГ-инфраструктуру. В контексте утечки по деятельности офшоров тот газ, который американцы уже поставили пробной партией в Польшу, скорее всего, являлся российским. Представляю, как дружный российско-американский хохот сотрясал банкетный зал после того, как Варшава приняла этот танкер и включила риторику об окончании зависимости от российского трубопроводного газа с третьей сразу на пятую передачу.

Что мы имеем в результате? Во-первых, Россия и США совместно зарабатывают хорошие деньги на Европе, которая, похоже, единственно пострадавшая сторона от антироссийских санкций, которые впору называть не антироссийскими, а антиевропейскими. Во-вторых, газовое сотрудничество России и США в области СПГ-поставок, скорее всего, не ограничивается только европейским рынком, а будет расширяться и на гораздо более прибыльный азиатский.

В-третьих, газовое сотрудничество Москвы и Вашингтона не исключает, а, наоборот, подразумевает как факт и политическое взаимодействие. По крайней мере, мы уже неоднократно ранее анализировали те геополитические факты, которые явно не укладываются в версию о войне России и США. Даже ситуация в Сирии, которая на тактическом уровне как бы показывает, как мы ноздря в ноздрю в жестком противостоянии с американцами идем к неким опорным точкам, закономерно заканчивается нашими победами, на стратегическом говорит о том, что совместными усилиями (с партией Трампа) мы просто пилим тот пирог, который там лежит, одновременно уничтожая ту инфраструктуру, которую десятилетиями создавала мировая партия войны.

В-четвертых, в контексте вышеизложенного, особое умиление вызывают некоторые версии разменов, которые предлагают отечественные эксперты, будут составлять содержание переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа во Вьетнаме на саммите АТЭС, в частности, версия о размене КНДР на Украину. Путин и Трамп — не враги, и им нечего менять друг у друга, так как у них общий враг — это нынешняя версия либерализма, а на самом деле — либерально-цифровой фашизм и окормляющая его мировая партия войны, идеологией которой является уже практически не скрываемый сатанизм.

И на фоне необходимости победы над этим общим врагом всё остальное — это не более чем информационный шум, основная задача которого состоит в том, чтобы отвлекать от того, что реально имеет значение, как, например, поставки российского газа в американских танкерах в Европу, в которых он обретает специфический американский запах. Поэтому они будут говорить не о разменах, а о совместных действиях и о тех ресурсах, которые каждая сторона на каждом конкретном направлении может выделить для решения имеющихся задач, а также о том, как это маскировать для мировых СМИ, находящихся под контролем мировой партии содомитов-сатанистов.

Можно говорить и в-пятых, и в-шестых, и так далее — имеющий уши да услышит. Общая картина очень интересная. В целом же можно сказать, что искусство разведения кроликов — это очень тонкий вид интеллектуального творчества (см. фильм «Револьвер»), с соответствующей метафизической начинкой. Как говорил незабвенный Виктор Степанович, «не нашлось еще тех задвигал, чтобы нас задвинуть». Похоже, «тонкий» юмор Виктора Степановича будет играть своими красками еще очень долго.

regnum author Юрий Баранчик
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Газодобыча и транспортировка газа

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