Вице-премьер Украины осудил Россию во время визита в Грузию

Тбилиси, , 14:27 — REGNUM Вице-премьер Украины, министр социальной политики Павел Розенко в ходе своего визита в Грузию побывал на так называемой «линии оккупации» в селе Хурвалети Горийского района, близ границы Южной Осетии, откуда осудил «незаконные действия России».

Розенко посетил село вместе с министром по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий лиц, беженцев и расселения Грузии Созаром Субари 9 ноября и встретился с местными жителями. Он сравнил ситуацию в Грузии с происходящими на Украине событиями и подчеркнул, что обе страны стали «жертвами непродуманных желаний одного человека».

«То, что происходит в Грузии и на Украине, — это множество уничтоженных, расстрелянных людей и оставшихся без жилья семей — жертв непродуманных желаний одного человека. Мы находимся на линии оккупации. На Украине мы пока увидеть ее не можем, так как там еще идут военные действия. Именно вчера на Украине оккупантами был убит солдат. Надеюсь, что у всего будет свой конец. Обращаюсь к мировому сообществу и призываю его усилить давление на Россию, чтобы восстановить территориальную целостность Грузии и Украины», — заявил Розенко.

Визит вице-премьера Украины в Грузию заканчивается сегодня. Его целью было ознакомление с опытом Грузии по решению проблем вынужденно перемещенных лиц.

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