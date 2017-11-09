Украину поддержат пять стран НАТО

Вильнюс, , 13:04 — REGNUM Пять стран НАТО договорились 8 ноября усилить поддержку Украины, заявил министр обороны Литвы Раймундас Кароблис, сообщает пресс-службы оборонного ведомства.

Согласно сообщению, соглашение было достигнуто в ходе встречи министров обороны Литвы, Польши, Канады, США и Великобритании в формате «Украинской пятерки». Стороны договорились политически помогать Украине продвигать реформы.

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Ранее глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко заявил, что к 2020 году Украина полностью будет соответствовать стандартам НАТО, поскольку завершит все необходимые для этого реформы. В результате Киев в 2020 году подаст заявку на получение Плана действий по членству в НАТО.

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О поддержке Украины заявил также генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг. По его словам, НАТО поощряет желание Киева присоединиться к международному военному блоку. Столтенберг также пообещал и политически, и практически оказывать помощь Украине.

Генсек НАТО добавил, что реформирование структуры альянса связано исключительно с «российской агрессией».

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