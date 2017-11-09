Луценко: Разрыв дипотношений с Россией должен регулировать отдельный закон

Киев, , 12:59 — REGNUM Вопрос разрыва дипломатических отношений с Россией не может входить в закон о реинтеграции Донбасса. Об этом заявила представитель президента Украины в Верховной раде Ирина Луценко.

Он отметила, что законодатели должны разработать отдельный документ и что разрыв дипломатических отношений с Россией не касается закона о реинтеграции Донбасса.

«Это не может быть одна строчка в два предложения. Это должен быть закон, это должна быть прописана процедура, как действуют те или иные органы, открываем-закрываем границы и очень много процедурных вопросов», — цитирует «Интерфакс» слова Луценко.

Напомним, накануне в СМИ появилась информация, что депутат Верховной рады от партии «Блок Петра Порошенко» Иван Винник внёс в закон о реинтеграции Донбасса поправку о разрыве дипломатических отношений Украины с Россией.

Позднее Винник опроверг эту информацию, отметив, что намерен обратить внимание правительства Украины на этот вопрос и впоследствии рассмотреть возможность привлечения третьей стороны для осуществления отдельных представительских функций Украины в России.

При этом отмечалось, что президент Украины не намерен разрывать дипломатические отношения с Россией.

Читайте ранее в этом сюжете: Порошенко не поддержал предложение по разрыву дипотношений с РФ