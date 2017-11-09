Выборы мэра Омска: на «высокую должность» претендуют 37 человек

Омск, , 12:51 — REGNUM Число зарегистрированных кандидатов на пост мэра Омска выросло практически в два раза.

«9 ноября на заседании комиссии по выборам мэра дополнен список зарегистрированных кандидатов на высокую должность», — сообщили ИА REGNUM в городском совете Омска.

Таким образом, в следующем этапе конкурса по выборам градоначальника примут участие 37 человек.

«Каждому из участников даны аргументированные обоснования регистрации, либо отказе в регистрации», — прокомментировал председатель комиссии по выборам мэра Сергей Тодоров.

В горсовете уточнили, что третий этап конкурса состоится 17 ноября. В этот день пройдёт собеседование с кандидатами. По словам Тодорова, если кто-то захочет представить свою программу, то этот вопрос будет поставлен на голосование.

Уже 22 ноября депутаты горсовета должны выбрать мэра Омска.

Как уже сообщало ИА REGNUM, изначально в борьбе за кресло мэра Омска пожелали принять участие 55 человек. Первый этап конкурса — приём документов от кандидатов — проходил со 2 по 31 октября 2017 года.

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Процесс регистрации кандидатов завершился 3 ноября. Отказ в регистрации получили 35 человек из 55. Однако у тех, кто не прошёл регистрацию, была возможность донести недостающие документы.

Сегодня, 9 ноября, в горсовете ИА REGNUM уточнили, что такой возможностью воспользовались 23 человека. Шестеро из них впоследствии выбыли по причине «отсутствия оснований для регистрации».

Напомним, прямые выборы мэра Омска отменили в 2015 году. Теперь градоначальника выбирают депутаты горсовета.

Весной 2017 года в Омске уже предприняли попытку выбрать мэра. Однако оба допущенных до выборов претендента сняли свои кандидатуры. Следующую попытку выбрать градоначальника назначила на ноябрь.

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До этого момент городом должен был руководить Вячеслав Двораковский, выигравший всенародные выборы мэра в 2012 году. Однако в июле 2017 года он ушёл в отставку. И. о. главы города стал первый заммэра Сергей Фролов.

Добавим, Фролов также принимает участие в борьбе за пост мэра Омска. Он вошёл в число 20 кандидатов, зарегистрированных в начале ноябре. Также в этом списке значатся министр экономики Омской области Оксана Фадина и экс-министр природных ресурсов и экологии региона Александр Винокуров.

Своё мнение по поводу будущего мэра Омска высказал врио губернатора области Александр Бурков, назначенный на эту должность 9 октября 2017 года. По его словам, мэр города-миллионника должен обладать стратегическим мышлением и «работать с губернатором в одной команде».

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