«Дорожную карту» по адаптации Киргизии к ЕАЭС продлили на два года

Бишкек, , 12:42 — REGNUM Период адаптации Киргизии к нормам и требованиям Евразийского экономического союза продлен еще на два года из-за того, что Казахстан не смог вовремя предоставить обещанную помощь. Об этом заявил министр экономики Артем Новиков на заседании парламента Киргизии.

«12 августа 2017 года должны были завершить. «Дорожная карта» продлена на два года, мы можем завершить необходимые процедуры. Здесь стоит вопрос, что решение о выделении средств было принято в 2014 году, но до сих пор деньги не выделили», — пояснил он.

Отвечая на вопросы депутатов, глава минэкономики сообщил о том, что первая часть казахстанского гранта планировалось потратить на оборудование для министерства сельского хозяйства, министерства чрезвычайных ситуаций, таможенной службы, санэпиднадзора, а также центра стандартизации и метрологии.

В свою очередь вице-спикер Алтынай Омурбекова высказала мнение, что правительство Киргизии поторопилось с денонсацией соглашения с Казахстаном, поскольку пока не ясно, из каких источников теперь будут изыскиваться эти деньги.

«Деньги в бюджете на 2018 год не заложены. Нам еще предстоит найти их. Реализация дорожной карты продлена на два года, поэтому время у нас есть», — резюмировал Артем Новиков.

По итогам заседания республиканский парламент одобрил в третьем (финальном) чтении проект закона «О денонсации (прекращении действия) Соглашения между правительствами Киргизии и Казахстана о развитии экономического сотрудничества в условиях евразийской экономической интеграции».

ИА REGNUM напоминает, что 7 ноября 2014 года президенты Киргизии Алмазбек Атамбаев и Казахстана Нурсултан Назарбаев одобрили соглашение об предоставлении казахской стороной технической помощи на сумму $100 млн (5 млрд 924,8 млн рублей по текущему курсу).Этот грант должен был быть потрачен на мероприятия «дорожной карты» по присоединению Киргизии к ЕАЭС, в том числе на обустройство и оснащение объектов таможни, а также ветеринарных и испытательных лабораторий.20 октября 2017 года правительство Киргизии официально заявило о намерении расторгнуть соглашение с Казахстаном о развитии экономического сотрудничества в условиях евразийской экономической интеграции и отказаться от обещанной казахстанскими властями технической помощи.