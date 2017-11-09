ЕС может ввести запрет на продажу оружия и средств слежения Венесуэле

Брюссель, , 12:35 — REGNUM Евросоюз планирует запретить продажу оружия и технологий слежения Венесуэле в качестве метода давления на президента страны Никола Мадуро, сообщает La Vanguardia.

Такая информация поступила от одного из официальных лиц стран европейского блока, пожелавшего остаться неназванным.

По его словам, такая мера была поддержана 8 ноября в ходе встречи послов 28 стран-членов ЕС в Брюсселе. Теперь соответствующее предложение будет вынесено на рассмотрение главам МИД, которые соберутся в бельгийской столице 13 ноября. Также ЕС может ввести запрет на въезд чиновников из Венесуэлы и заморозить их активы на своей территории.

Указанные меры будут соответствовать тому списку запретительных мер, которые ввели США против президента Венесуэлы и высокопоставленных членов правительства, после «политического подавления политической оппозиции».