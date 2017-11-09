На Украине назначен новый командующий операцией в Донбассе

Киев, , 12:34 — REGNUM Командующим силами военной операции в Донбассе со стороны Украины назначен генерал-лейтенант Михаил Забродский, передает 9 ноября издание «LIGA.net» со ссылкой на спикера министерства обороны по вопросам АТО Андрея Лысенко.

До назначения Забродский командовал десантно-штурмовыми войсками Вооруженных Сил Украины. Как пояснил Лысенко, новое назначение связано с «плановой ротацией». Ранее силами так называемой анти-террористической операции (АТО) в Донбассе командовал генерал-лейтенант, первый заместитель командующего Сухопутных войск ВСУ Александр Локота.

Читайте также: Не на жизнь, а на смерть: в Донбассе война идет не только с фашизмом

Спикер украинского минобороны пояснил, что в настоящее время в АТО «произошло переформатирование» и что донецкое направление было разделено на два — луганское и мариупольское.

Отмечается, что Забродский — активный участник военного конфликта в Донбассе, он принимал участие в боях с первых дней и был удостоен звания Героя Украины.

Отметим, изменения в командовании военной операцией происходят на фоне продолжающихся обстрелов гражданской инфраструктуры в Донбассе со стороны Украины и заявления представителя Госдепа США по Украине Курта Волкера о том, что необходимо восстановление контроля Украины над территориями ДНР и ЛНР.

Ожидается, что Волкер и помощник президента России Владислав Сурков 13 ноября проведут встречу в Белграде, где обсудят параметры миротворческой миссии ООН в Донбассе.

Читайте ранее в этом сюжете: Волкер и Сурков обсудят Украину 13 ноября в Белграде