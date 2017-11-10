Малые ракетные корабли: быстро, много и перспективно

Москва, , 01:06 — REGNUM Первый серийный малый ракетный корабль (МРК) проекта 22 800 «Каракурт» будет спущен на воду в ноябре сего года, вслед за уже спущенным головным кораблем «Ураган». «Ураган», как и первый серийный корабль «Тайфун», будет передан Балтийскому флоту ВМФ РФ в 2018 году. Об особенностях МРК пишет военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

Серийное производство МРК в РФ налажено хорошо, еще в 2010 году начали строить корабли проекта 21 631 «Буян-М» (пять МРК уже получено российским флотом), а в 2015 году были заложены (и на данный момент достраиваются) первые корабли проекта 22 800 «Каракурт». К 2022 году планируется построить 18 кораблей этого проекта, на 12 из них уже подписаны контракты. Исполнение этих планов, которое выглядит достаточно реальным с учетом опыта постройки кораблей проекта «Буян-М», приведет к тому, что МРК станут единственным типом надводных кораблей, несущих стратегические крылатые ракеты, которые Россия способна строить быстро и много.

МРК типа «Каракурт» имеет заметно более высокую мореходность по сравнению с МРК проекта «Буян-М», главное вооружение у них такое же: восемь крылатых ракет «Калибр» или противокорабельных ракет «Оникс», установленных в УКСК 3С14. С третьего корабля серии «Каракурты» будут оснащаться зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-М». Важно, что МРК позволяют развёртывать стратегические крылатые ракеты, не нарушая договор о ликвидации РСМД.

Как это станет возможно технически, читайте в статье: Малые ракетные корабли — будущее российского Военно-морского флота?

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