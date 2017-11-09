США тратят на войны триллионы, а изменить курс просят Россию: Радио REGNUM

Москва, 9 ноября 2017, 14:00 — REGNUM
- Кому стоит изменить курс: Вашингтон обвинил Россию в «защите» террористов;
- Цена войны: за 16 лет США потратили на войны за рубежом $4 трлн;
- Перепись пилотная, затраты реальные: названа дата Всероссийской переписи населения;
- Ответить за жестокость: в России могут увеличить срок за жестокое обращение с животными;
- А кушать хочется всегда: расходы жителей России выросли.
Читайте ранее в этом сюжете: США «русским следом» прикрывают свою ядерную диверсию: Радио REGNUM