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США тратят на войны триллионы, а изменить курс просят Россию: Радио REGNUM

Политика

Вашингтон призвал Россию изменить курс до завершения срока совместного механизма ООН-ОЗХО

США тратят на войны триллионы, а изменить курс просят Россию: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 9 ноября 2017, 14:00 — REGNUM  

Читайте ранее в этом сюжете: США «русским следом» прикрывают свою ядерную диверсию: Радио REGNUM

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