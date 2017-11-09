Госдеп США: твиты Трампа не остановить блокировками Китая

Пекин, , 12:34 — REGNUM Несмотря на запрет использования сервиса микроблогов Twitter на территории Китая, президент США Дональд Трамп не станет себя ограничивать в «чирикании», сообщает 8 ноября издание International Business Times.

Известно, что президент США Трамп часто пользуется Twitter. И, по словам уполномоченного чиновника Белого дома, даже мощная система контроля за интернетом в Китае не сможет его остановить во время 48-часового пребывания в КНР.

«Президент будет твитить, что захочет», — сообщил официальный представитель Белого дома, добавив: «Это его способ напрямую общаться с американским народом. Почему бы и нет?».

Чиновник заявил, что на борту самолета Трампа есть специальное оборудование, с помощью которого президент США сможет в любое время публиковать короткие сообщения в свой микроблог.

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Напомним, Twitter (от англ. twit — чирик) это популярная социальная сеть, предоставляющая возможность пользователям обмениваться короткими сообщениями-заметками. 8 ноября администрация сервиса объявила об увеличении лимита знаков в сообщениях в два раза — со 140 до 280 символов.

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В октябре месяце Twitter заблокировал рекламу с каналов, которыми владеют российские RT и Sputnik в связи с расследованием якобы имевшего место «российского вмешательства» в президентские выборы в США 2016 года.